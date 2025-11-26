Raulín Rodríguez alcanza “sold out” en concierto de la Gran Arena del Cibao

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El concierto que ofrecerá el bachatero Raulín Rodríguez el próximo 27 de diciembre en la Gran Arena del Cibao agotó su boletería, informó el productor de eventos Pepe Meseta, quien agradeció el masivo apoyo recibido por parte de los dominicanos.

Meseta explicó que desde que se anunció la presentación, la respuesta del público fue inmediata en todo el país, lo que aceleró la venta de entradas hasta completar la capacidad del recinto.

“Los dominicanos mostraron un respaldo decisivo. Las boletas se agotaron en un tiempo menor al proyectado, y agradecemos profundamente esa confianza”, señaló.

El productor destacó que la República Dominicana mantiene una tradición de apoyo a la música popular, especialmente a artistas con una trayectoria consolidada como la de Rodríguez.

“Este ‘sold out’ reafirma la conexión que existe entre los dominicanos y la obra de Raulín Rodríguez. Es un fenómeno que se repite cada vez que el país recibe propuestas artísticas de este tipo”, indicó.

Raulín Rodríguez, nacido en Las Matas de Santa Cruz, provincia Montecristi, inició su carrera musical desde la adolescencia y con el tiempo se consolidó como una de las figuras centrales de la bachata romántica.

Su discografía incluye títulos que han marcado distintas generaciones, como “Medicina de Amor”, “Nereida” y “Esta Noche”, “Morena soy yo tu marido”, entre otros temas que integran su trayectoria.

Meseta adelantó que el concierto tendrá un repertorio basado en los éxitos que han definido la carrera del artista y que el montaje avanza conforme al cronograma establecido.

“Todo el equipo técnico está trabajando para garantizar un evento organizado y seguro. La producción se encuentra en fase avanzada y se están cuidando todos los aspectos para un espectáculo de este nivel”, afirmó.

El productor reiteró su agradecimiento a los dominicanos por el respaldo brindado. “Este lleno total es una muestra clara del compromiso y la fidelidad del público”, expresó.

El evento se realizará en la fecha prevista y marcará una de las últimas presentaciones de cierre de año en la región norte.