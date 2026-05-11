RD conquista primer Premio Platino con animación

Publicado por Alexandra Santana Creado: Actualizado:

La industria cinematográfica dominicana vivió una de sus noches más importantes tras el triunfo de “Olivia & Las Nubes” en la XIII edición de los Premios Platino, celebrada en el imponente Teatro Gran Tlachco del parque Xcaret, en México.

La película dirigida y escrita por Tomás Pichardo Espaillat obtuvo el galardón a Mejor Película de Animación, convirtiéndose en la primera producción de República Dominicana en alcanzar uno de los reconocimientos más importantes del cine iberoamericano, dentro de esa categoría.

El logro representa un momento histórico para el país, no solo por tratarse de una victoria internacional, sino porque confirma el crecimiento que ha experimentado la industria audiovisual dominicana.

Tras convertirse en el primer referente de animación del país, la Dirección General de Cine (DGCINE) felicitó a la producción del filme, calificando la ópera prima de Espaillat como una obra revolucionaria.

“Este logro reafirma el crecimiento y el impacto de del talento nacional. Así como la importancia de de seguir impulsando proyectos cinematográficos dominicanos que conecten con audiencias globales, a través de historias auténticas, innovadoras y visualmente poderosa”, señaló en un comunicado la institución.

La trayectoria internacional de “Olivia & las Nubes” incluye importantes festivales de cine como el Locarno Film Festival, uno de los eventos más prestigiosos del cine de autor e independiente en Europa; el Annecy International Animation Film Festival, considerado el festival de animación más importante del mundo y una referencia global para la industria; y el International Film Festival Rotterdam, reconocido por impulsar películas innovadoras, experimentales y de gran valor artístico dentro del circuito cinematográfico internacional.