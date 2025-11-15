Santo Domingo 25ºC / 30ºC
RD triunfa en Latin Grammy

Los cantautores Eddy Herrera y Vicente García regalaron a República Dominicana dos galardones en una noche donde hubo una variada representación de dominicanos.

Eddy Herrera y Vicente García resultaron ganadores en sus respectivas categorías.

Rosmery Martínez

El arte, la música y la cultura dominicana celebra a dos grandes que la noche del jueves regalaron al país dos Latin Grammy: Eddy Herrera y Vicente García.

Estos dominicanos enaltecieron sus raíces musicales en las categorías “Mejor Álbum de Merengue y/o Bachata”, resultando como ganador Eddy Herrera por su disco “Novato Apostador”, mientras que García nos dio otro triunfo en la categoría “Mejor Álbum Tropical Contemporáneo” por “Puñito de Yocahú”.

“Momento mágico, momento grandioso para mí y un grandioso equipo que durante tantos años ha trabajado cerca de mí”, expresó “El galán del merengue”.

Los cantantes Techy Fatule, -quien tuvo la oportunidad de ser una de las conductoras de categorías- Vakeró, Tokischa, J Noa y el compositor Manuel Tejada, fueron parte de los dominicanos que se dieron cita a la 26º edición de los Latin Grammy, celebrados en Las Vegas.

