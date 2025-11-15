RD triunfa en Latin Grammy

Publicado por Rosmery Martínez Creado: Actualizado:

El arte, la música y la cultura dominicana celebra a dos grandes que la noche del jueves regalaron al país dos Latin Grammy: Eddy Herrera y Vicente García.

Estos dominicanos enaltecieron sus raíces musicales en las categorías “Mejor Álbum de Merengue y/o Bachata”, resultando como ganador Eddy Herrera por su disco “Novato Apostador”, mientras que García nos dio otro triunfo en la categoría “Mejor Álbum Tropical Contemporáneo” por “Puñito de Yocahú”.

“Momento mágico, momento grandioso para mí y un grandioso equipo que durante tantos años ha trabajado cerca de mí”, expresó “El galán del merengue”.

Los cantantes Techy Fatule, -quien tuvo la oportunidad de ser una de las conductoras de categorías- Vakeró, Tokischa, J Noa y el compositor Manuel Tejada, fueron parte de los dominicanos que se dieron cita a la 26º edición de los Latin Grammy, celebrados en Las Vegas.