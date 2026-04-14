Las reacciones que estremecen tras la muerte de Carlos Batista

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La partida de Carlos Batista Matos este lunes ha dejado un profundo vacío en la comunicación dominicana, provocando una ola de reacciones cargadas de dolor, gratitud y nostalgia entre colegas, artistas y fieles oyentes que por décadas siguieron su trayectoria.

Desde que se dio a conocer la noticia, las redes sociales se inundaron de mensajes que reflejan el impacto humano y profesional del veterano comunicador.

Tamara Martínez

Figuras del entretenimiento y la radio recordaron su inigualable estilo, su voz característica y su capacidad de conectar con el público, cualidades que lo convirtieron en una referencia obligada en los medios del país.

“¡¡Tus últimas felicitaciones y el primer cumpleaños que me celebraste!! Esas nunca faltaban como nunca me faltó nunca tu apoyo y tu cariño!! Yo también te amo y te amare siempre!!”, expresó la comunicadora Tamara Martínez.

Despedida de Tamara Martínez

“Te recordaré en cada cumpleaños, en cada proyecto, en cada libro que lea, cada vez que me vea un omoplato, cada vez que escuche un poema!! Fuiste muy importante en mi vida y me dolerá mucho ya no poder tener tu guía y tu consejo!! Te amo muchoooo”, añadió.

Otros, con palabras entrecortadas, compartieron anécdotas que hoy cobran un valor especial.

“He recibido con profundo pesar la noticia del fallecimiento del periodista Carlos Batista Matos, buen amigo y figura destacada de la comunicación nacional”, inició su texto en X (antiguo Twitter), el expresidente de la República, Leonel Fernández.

Leonel Fernández

Enfatizó además que “su pasión por la cultura y su cercanía humana dejaron una huella imborrable en todos los que tuvimos el privilegio de conocerle. Expreso mis más sinceras condolencias a sus familiares y allegados”.

Mientras, que el comediante Manolo Ozuna recordó que Batista fue su primer amigo en la radio y “su hermano toda la vida”. “A mi Padre Dios pido tu merecida paz”, expresó en su cuenta de Instagram.

Manolo Ozuna se despide de Carlos Batista

Los oyentes, por su parte, no se quedaron atrás. Muchos narraron cómo crecieron escuchando sus programas, convirtiendo su voz en parte de su día a día.