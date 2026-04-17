Reconocen a Giovanny Cruz por su trayectoria

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El Banco de Reservas distinguió con un homenaje a Giovanny Cruz por su trayectoria y su aporte sostenido al desarrollo del teatro en la República Dominicana, en un acto que resaltó el valor de quienes han marcado el rumbo de la escena nacional.

El reconocimiento, realizado en el Centro Cultural Banreservas, se convirtió en uno de los momentos más significativos del cierre de la Quinta Temporada de Teatro Banreservas, evidenciando el compromiso de la institución con el fortalecimiento de la creación escénica.

A lo largo de su carrera, Cruz ha construido una obra sólida que dialoga con la identidad, la memoria y las dinámicas sociales del país, consolidándose como una figura clave dentro del panorama teatral dominicano.

Durante esta edición, la Temporada de Teatro Banreservas desarrolló una agenda diversa que conectó con distintos públicos y extendió su alcance más allá de Santo Domingo, integrando al Centro Cultural Banreservas en Santiago como parte activa del proyecto.