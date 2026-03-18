Regresa 'Mi Mujer es el Plomero': una comedia que promete risas en el Teatro Nacional

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Luego de conquistar al público en su primera temporada, la comedia teatral “Mi Mujer es el Plomero” vuelve a los escenarios como una reposición especial, motivada por el gran éxito alcanzado en febrero pasado.

La obra se presentará nuevamente del 24 al 26 de abril en la Sala Ravelo del Teatro Nacional, brindando otra oportunidad para que el público disfrute de esta propuesta fresca, original y cargada de humor.

Escrita por el dramaturgo Hugo Daniel Marcos, la pieza combina el tema de la reencarnación con situaciones de enredo, logrando una comedia ágil y sumamente divertida. La dirección está a cargo del actor y director teatral José Manuel Rodríguez (Josema), bajo la producción de ACorleone Entertainment.

El elenco lo integran reconocidos talentos del arte escénico: Josema Rodríguez, Jatnna Marte, Pamela de León, Aleja Johnson y Alexander Corleone, quien además funge como productor de la puesta en escena.

“Mi Mujer es el Plomero” regresa en abril al Teatro Nacional

La historia sigue a Carlos, un hombre que intenta rehacer su vida tras la pérdida de su esposa. Sin embargo, su rutina se ve interrumpida por una serie de acontecimientos inesperados que desatan una cadena de situaciones tan absurdas como hilarantes.

Un plomero que llega a resolver un problema doméstico, una amiga que decide instalarse sin previo aviso, una vecina que despierta interés, una madre sobreprotectora y un conserje entrometido, conforman este universo de personajes que hacen de la obra una experiencia teatral llena de risas y sorpresas.

Las boletas de “Mi Mujer es el Plomero” están disponibles a través de www.boletería.com.do