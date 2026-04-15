Restos de Carlos Batista serán sepultados mañana

Publicado por Jorge Ramos Creado: Actualizado:

Las honras fúnebres del periodista y productor de televisión Carlos Batista Matos continúan hoy en la Funeraria Blandino de la avenida Abraham Lincoln, donde inició el velatorio la tarde de ayer.

Hoy estará expuesto desde las 10:00 de la mañana hasta las 10:00 de la noche, y mañana jueves habrá una misa de cuerpo presente en la misma capilla de la Lincoln, para una hora después partir el cortejo fúnebre hacia su última morada, el Parque Cementerio Puerta del Cielo.

Quien fuera por 28 años el conductor y productor del programa “Con los famosos” por Color Visión, fue encontrado sin vida por una de sus hijas la mañana del pasado lunes.

A continuación el mensaje del empresario artístico Luis Medrano, quien fuera un amigo cercano de Carlos Batista Matos:

“Se nos fue Carlos, un diamante muy especial como ser humano, un fenómeno del periodismo, un amigo cercano a través de su carisma y la televisión. Se nos fue un ser humano excepcional que hizo de la alegría y la espontaneidad su mejor bandera. Carlos fue, ante todo, un comunicador y un periodista en el sentido más amplio y profundo; exitoso en cada faceta que ejerció, mantuvo siempre la ética y la calidad como un norte innegociable. Poseía esa mezcla social única de decir las verdades sonriendo, logrando que el mensaje llegara al alma sin herir, permitiendo que tantos amigos como desconocidos pudieran entenderlo con respeto.

Con su elegancia impecable y su talento arrollador, atrapó a una teleaudiencia fiel que lo sentía parte de su hogar cada día. Dondequiera que llegaba, recibía afecto porque la gente veía en él a alguien auténtico, bueno y feliz.

Nos dejó el gran ejemplo de cómo, ante la adversidad, trataba de sonreír para no transmitir el dolor, prefería paz para a todos los que lo rodeaban. Pero, por encima de todo, fue la esencia de lo real como amigo: un diamante de la solidaridad, ese ser humano que se preocupaba de corazón por los problemas de los suyos y defendía la amistad con un valor y una actitud admirable.

Carlos, te mudaste a otro barrio, querido hermano, pero nos dejas tu luz, tu integridad y esa sonrisa inolvidable. Dios te recibirá en su lugar privilegiado. Tu amigo en todas las circunstancias: Luis Medrano”.

MENSAJE DE ADOPAE

La Academia Dominicana de Periodistas de Arte y Espectáculos (Adopae) lamentó profundamente el fallecimiento del veterano periodista, escritor y comunicador Carlos Batista Matos, al destacar su legado en el periodismo cultural y su aporte al arte dominicano. A lo largo de su vida profesional, transitó por importantes espacios de la comunicación, consolidándose como una de las voces más respetadas en el ámbito del espectáculo. Al momento de su fallecimiento, producía y conducía el programa “Con los Famosos”, transmitido por Color Visión, canal 9.

Fue editor de la revista La Tarde Alegre y de la sección de espectáculos del desaparecido vespertino Última Hora, desde donde impulsó el análisis crítico y la promoción de figuras del entretenimiento.

Además, presidió la Fundación Bulevar de las Estrellas, Inc., institución dedicada a reconocer a destacadas personalidades del arte y la cultura nacional, dejando un legado institucional de alto valor para el país.

Como autor, aportó importantes obras centradas en el estudio del merengue y otras expresiones de la música popular, contribuyendo a documentar una parte esencial del patrimonio intangible dominicano. Su enfoque trascendió lo periodístico, incorporando una visión sociológica que permitió comprender la música como reflejo de los procesos sociales.

En el ámbito público, se desempeñó como embajador adscrito a la Cancillería en el año 2005, desde donde también promovió la cultura dominicana en escenarios internacionales.

Adopae destaca que su partida representa una pérdida irreparable para la comunidad periodística y cultural del país. Su legado permanecerá como referencia para las presentes y futuras generaciones.

La entidad extiende sus condolencias a sus familiares, amigos y colegas, al tiempo que honra la memoria de un profesional cuya vida estuvo dedicada al servicio de la cultura dominicana.