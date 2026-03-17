Lo que se reveló en la rueda de prensa de Premios Soberano

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A sólo horas de celebrarse los Premios Soberano 2026, diversas figuras asistieron a una rueda de prensa previo al evento para dar su parecer.

Tal es el caso del cantante Elvis Crespo aseguró que tiene “una conexión especial con la República Dominicana. Estoy sorprendido con la escenografía”.

Aclaró que actualmente no se considera el artista más importante del género, pero “me considero un artista diferente, yo soy el resultado de una cultura que fue alimentándome”.

“Me siento bendecido de que el merengue me haya permitido expresarme artísticamente. En la música dominicana es que yo encontré mi razón”, dijo.

Martha Heredia

Mientras, que Pavel Núñez entiende que los “Soberanos es no solo el incentivo, es la forma de poner en la palestra el arte dominicano”.

Destacó además que es “la primera vez que me presento con canciones propias. Me siento honrado más como autor que como intérprete”.

Martha Heredia destacó que se enamoró del merengue.

“Tengo hambre de merengue. Esto lo hago por amor. Me verán viejita en esto. Quiero dejar un legado”, destacó.

Pavel Núñez

“Estoy trabajando en la película de mi vida. Es un proyecto que tengo 14 años trabajando y que con Dios delante pronto van a poder ver”, añadió.

Sin embargo, el cantante Barak informó que "Estamos muy contentos, esto es como abrir una puerta para la Música Cristiana porque está nominada en otros renglones diferentes al de Música Cristiana".

"En el momento que llegue la colaboración con Martha Candela debemos estar preparados porque será algo energético. Ella ha sido inspirada para mandar el mensaje de forma diferente, mi papá dice que a ella hay que dejarla", concluyó.