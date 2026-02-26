Rioz promociona en su país nuevo sencillo

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El cantautor dominicano Rioz, reconocido por éxitos como “Carola” y “Canción nación”, regresa a la República Dominicana para presentar su más reciente sencillo “Contigo hasta la muerte”.

El artista también realiza en su país la grabación oficial del videoclip de su próximo lanzamiento titulado “No me dejes así”, en el marco de una intensa gira de medios y presentaciones en vivo que lo lleva a compartir de cerca con el público y la prensa nacional. Rioz agota una serie de presentaciones musicales en reconocidos espacios de la vida nocturna e importantes programas de televisión de Santo Domingo.

El cantautor se presentó el 14 de este mes en Restaurante Mishou, el 20 en Sabina Bar y esta noche, jueves 26 actuará en Altara.

La agenda de medios de Rioz incluyó entrevistas y presentaciones en programas como “Fiestas y Personalidades” en el Canal 4, “El Show del Mediodía” por Color Visión y “De Extremo a Extremo” por Telemicro.

Además, Rioz tiene pautadas apariciones en Bebeto TV, el programa radial El Mismo Golpe con Jochy Santos y en Alofoke Radio Show, ampliando así su alcance en plataformas televisivas y digitales de alto impacto.

Rioz aborda todo lo relacionado a su trayectoria y el éxito de su conexión con el público dominicano, proyectando así una etapa de presencia aún más sólida en los medios y escenarios.

Con esta amplia agenda, el artista consolida su presencia en República Dominicana, apostando por un acercamiento directo con el público y los medios.