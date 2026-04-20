¡Risas aseguradas! ‘Mi Mujer es el Plomero’ vuelve al Teatro Nacional este 24 de abril

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Tras conquistar al público, la comedia teatral “Mi Mujer es el Plomero” regresa a escena con una reposición especial, motivada por el éxito alcanzado en febrero pasado.

La obra subirá nuevamente al escenario del 24 al 26 de abril en la Sala Ravelo del Teatro Nacional, ofreciendo al público otra oportunidad de disfrutar de esta propuesta fresca, original y cargada de humor.

Escrita por el dramaturgo Hugo Daniel Marcos, la pieza combina el tema de la reencarnación con situaciones de enredo, logrando una comedia ágil y sumamente divertida. La dirección está a cargo del actor y director teatral José Manuel Rodríguez (Josema), bajo la producción de ACorleone Entertainment.

El elenco lo integran reconocidos talentos del arte escénico: Josema Rodríguez, Jatnna Marte, Pamela de León, Aleja Johnson y Alexander Corleone, quien además funge como productor de la puesta en escena.

La historia sigue a Carlos, un hombre que intenta rehacer su vida tras la pérdida de su esposa. Sin embargo, su rutina se ve interrumpida por una serie de acontecimientos inesperados que desencadenan situaciones tan absurdas como hilarantes.

Un plomero que llega a resolver un problema doméstico, una amiga que decide instalarse sin previo aviso, una vecina que despierta interés, una madre sobreprotectora y un conserje entrometido conforman este universo de personajes que convierten la obra en una experiencia teatral llena de risas y sorpresas.

Las boletas para “Mi Mujer es el Plomero” están disponibles a través de www.boleteria.com.do