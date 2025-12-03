Roberto Ángel Salcedo declara el 2025 como un gran año cultural

Publicado por Jorge Ramos Creado: Actualizado:

El Ministerio de Cultura realizó ayer su presentación de resultados correspondiente al año 2025, durante un acto encabezado por el ministro Roberto Ángel Salcedo en el Palacio de Bellas Artes, donde expuso los avances de su gestión bajo el lema “La cultura se transforma”.

En su discurso, el funcionario sostuvo que el país atraviesa un proceso de transformación institucional en el que la cultura reafirma su papel como eje de cohesión social, educación, bienestar y desarrollo sostenible.

En ese contexto, Salcedo explicó que la gestión se ha sustentado en la elaboración del Plan Estratégico Institucional 2025–2028, alineado con la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, el Plan Nacional Plurianual del Sector Público y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, como guía para reorganizar y fortalecer el sistema público cultural.

Parte de los invitados a la sala Máximo Avilés Blonda de Bellas Artes.

Roberto Ángel Salcedo

El ministro detalló que este plan se construyó a partir de consultas territoriales, estudios internacionales, la Encuesta Nacional de Consumo Cultural 2024 y los Diálogos Culturales, lo que permitió identificar desafíos asociados a la falta de infraestructura, la debilidad en la profesionalización del sector, la baja valoración de la cultura y los procesos administrativos complejos, convertidos -según indicó-, en oportunidades para iniciar una modernización institucional.

La gestión, prosiguió Salcedo, se articula sobre cinco pilares: la protección del patrimonio cultural, la revitalización de la identidad cultural, el impulso a las industrias culturales y creativas, la formación artística y descentralización territorial, y la internacionalización.

En ese marco, destacó que el ministerio alcanzó una calificación de 84.44 puntos en el Sistema de Monitoreo de la Administración Pública, reflejo de una mejora sostenida en eficiencia y calidad institucional.

Uno de los ejes centrales del discurso del ministro de Cultura, fue la política de descentralización cultural, que llevó al ministerio a realizar encuentros y levantamientos en las 31 provincias y el Distrito Nacional, con 90 territorios visitados en apenas diez meses. Estas jornadas permitieron diagnosticar el estado de los espacios culturales y formular agendas locales de trabajo en coordinación con gestores y comunidades.

En ese despliegue territorial, el Plan Frontera fue resaltado como proyecto estratégico, enfocado en las provincias limítrofes mediante procesos de diagnóstico, formación y acompañamiento comunitario, para reconocer su identidad cultural y construir una agenda integral de desarrollo. “La frontera dejó de ser un margen”, afirmó el ministro, al destacar que esta región pasó a convertirse en territorio cultural prioritario.

En materia de programación artística, Salcedo informó que los programas “Calle Cultura” y “Tardes de Parque”, impactaron a miles de personas en municipios como San Francisco de Macorís, Salcedo, San Pedro de Macorís, Puerto Plata, Azua, La Vega, Monte Plata y Santo Domingo, mientras que la Orquesta Filarmónica de Santo Domingo realizó presentaciones en Sosúa, Moca, Baní, San Juan de la Maguana y Dajabón.

A nivel de infraestructura cultural, el informe destacó el remozamiento de espacios como el Centro Cultural Narciso González, el Centro Nacional de Artesanía, el Conservatorio Nacional de Música, la Cinemateca Dominicana y salas del Palacio de Bellas Artes, así como el avance en proyectos emblemáticos como el Antiguo Ingenio Boca de Nigua y la transformación del Antiguo Casino de La Vega en Escuela de Bellas Artes. Además, se anunció el acondicionamiento de la Casa de la Cultura de La Caleta y la habilitación de la Academia de Música de Santo Domingo Este.

En el plano social y educativo, se informó que 3,700 niños y adolescentes recibieron formación artística en 15 provincias, mientras que las Escuelas Libres impactaron a 3,200 estudiantes. También fue relanzada la Orquesta Sinfónica Juvenil Nacional, compuesta por 110 jóvenes músicos.

El ministro resaltó además la iniciativa “El Poder de las Buenas Palabras”, enfocada en promover convivencia, respeto y ciudadanía mediante el uso consciente del lenguaje, desarrollada en centros educativos y espacios sociales como herramienta cultural de paz.

Durante la presentación, también se destacó la orientación productiva de la política cultural, concebida como herramienta de desarrollo económico, cohesión territorial y competitividad nacional, promoviendo las industrias culturales y creativas como generadoras de empleo y valor económico. Salcedo afirmó que la cultura debe asumirse como un activo estratégico del país, articulando innovación, identidad y productividad.

Finalmente, el ministro proyectó los próximos retos institucionales, entre ellos la puesta en marcha del Sistema de Información Cultural, la Semana de Innovación Cultural y nuevas plataformas de formación, reiterando que la cultura constituye uno de los grandes motores de la nación y una política pública esencial para el desarrollo sostenible del país.