Romanticismo y fuerza escénica: Karol G y Solís brillan en los Latin Grammy

En una de las presentaciones más emotivas de la noche, Karol G y Marco Antonio Solís unieron sus voces en el escenario de la 26ª Entrega Anual de los Latin Grammy para interpretar en vivo su colaboración “Coleccionando Heridas”, ante una audiencia que ovacionó de pie el encuentro generacional.

La gala, celebrada en el Michelob ULTRA Arena, fue testigo de un momento cargado de sensibilidad y fuerza interpretativa, donde la artista colombiana y el ícono mexicano de la balada romántica ofrecieron una versión íntima y poderosa del tema, acompañados por una orquesta de cuerdas y una escenografía sobria en tonos cálidos.

“Coleccionando Heridas” ha sido celebrada por la crítica como una fusión elegante entre el pop contemporáneo y la tradición melódica latinoamericana, con una letra que explora el dolor emocional desde la madurez y la vulnerabilidad.

La presentación marcó un hito en la carrera de Karol G, quien continúa ampliando su espectro artístico más allá del género urbano, y reafirmó el legado de Marco Antonio Solís como uno de los grandes referentes de la música romántica en español.