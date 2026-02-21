Romeo defiende a latinos

Publicado por Jorge Ramos Creado: Actualizado:

Con el lema “Honrando lo que Somos”, fue realizada la noche del jueves la 38ª edición del Premio Lo Nuestro honró “el orgullo de nuestras raíces y la fuerza cultural que une generaciones, géneros y fronteras, rindiendo homenaje a nuestras raíces, nuestra esencia y la identidad cultural que nos define”.

Acorde con ese precepto, el cantante estadounidense de origen dominicano y puertorriqueño, Romeo Santos, al recibir el premio Mejor Artista Tropical en el Kaseya Center en Miami, aprovechó el escenario para pronunciarse a favor de los inmigrantes y en contra de las deportaciones.

“No siempre voy a tener el discurso idóneo y me harán a veces preguntas en las cuales voy a contestar sin llenar las expectativas, pero mi corazón sabe lo que siente y los que me conocen saben que siempre estoy abogando por mi comunidad latina”, dijo el llamado “Rey de la bachata.

“Hace poco cometí el error de pensar que después de 28 años de trayectoria casi todos conocían mi postura a favor de los inmigrantes de este país. A algunos lamentablemente no les llegó el memo, así que aprovecho este escenario y lo diré tajantemente: No existe organización ni departamento de ningún tipo que si le hace daño a mi comunidad latina goce de mi respeto”, concluyó el artista.

La gala del jueves por la noche ofreció coloridos números musicales de superestrellas que incluyeron a Romeo Santos y Prince Royce, Juanes, Thalia, María Becerra, Gloria Trevi y Cristian Castro.

Recibieron premios especiales: Arcángel, Juanes, Paloma San Basilio, Los Bukis y Manolo Díaz.