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La Ross María publica video del cambio radical que ha tenido en ocho meses de ser cristiana

"8 meses desde que tomé la mejor decisión de mi vida, volver a los brazos de mi padre, no ha sido fácil, pero Él se fortalece en nuestras debilidades y nos da fuerza todos los días para permanecer aquí”, dijo.⁣

La Ross María

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La cantante La Ross María compartió el cambio radical que tuvo su vida a ocho meses de haber regresado a la religión evangélica cristiana.⁣

"8 meses desde que tomé la mejor decisión de mi vida, volver a los brazos de mi padre, no ha sido fácil, pero Él se fortalece en nuestras debilidades y nos da fuerza todos los días para permanecer aquí”, dijo.⁣

“El mundo puede seguir viendo lo externo, pero Dios ve lo profundo de nuestra alma", escribió”, añadió. ⁣

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