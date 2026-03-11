Rostros que brillaron en TV, que ahora saborean los aplausos del teatro

Publicado por Rosmery Martínez Creado: Actualizado:

El entretenimiento dominicano se ha caracterizado siempre por abrirle las puertas a las figuras para que exploren las facetas que desean sin importar sus orígenes.

Este grupo de damas, tienen algo en común: todas ganaron popularidad y se dieron a conocer por su trabajo en diversos programas de televisión y en la actualidad prueban las mieles que da la reacción en vivo que regala el público que asiste al teatro.

Una que vive la pasión por el teatro en su máxima expresión es Hony Estrella. Aunque Hony ya había hecho radio y televisión desde antes, no fue hasta que llegó la oportunidad de estar en Divertido con Jochy, donde su carrera explotó.

Luego de sumar logros en otros programas, en la actualidad Estrella es uno de los rostros que más exposición tiene en las tablas, y ha demostrado su talento en las obras: “Evita”, “Mariposas de acero”, “Cada Oveja con su Pareja”, “Luz rabiosa”, “Pórtate bien”, “12 Princesas en Guerra”, “Cabaret” y “Los amigos de ellos dos”.

Al igual que Estrella, su colega Nashla Bogaert también sigue cultivando una gran carrera como actriz de teatro luego de una trayectoria llena de luces en la pantalla chica.

Dentro de los títulos teatrales que se destacan en su camino están: “¿Magnolias de acero”?, “Los vecinos de arriba”, “Mariposas de acero”, “Acepto”, “La verdad”, “¿¡Feo Yo!?”, y más.

Por otro lado tenemos a Pamela Sued, quien no solo ha estado en programas de televisión junto a grandes como Freddy Beras Goico, quién le dio su primera gran oportunidad, también tuvo la dicha de tener su propio espacio donde demostró todo su potencial.

Pamela es otro rostro que hoy se destaca en teatro y su trabajo lo ha demostrado en: “Los Vecinos de Arriba”, “Hoy No Me Puedo Levantar”, “La Verdad”, “Cada oveja con su pareja”, “Votemos”, “Baño de Damas” y forma parte del elenco de “Sin pedir permiso”.

Milagros Germán, una de grandes figuras de la televisión, también ha dado sus pasos en el teatro en producciones como “Glamour, “Sexo y Divas”, “Las criadas”, “La Caperucita Roja en el Bosque Encantado”, “Cada oveja con su pareja” y hoy regresa a las tablas con “Sin pedir permiso”.

“Toc Toc”, “Perfectos desconocidos”, “Votemos” y “Cada oveja con su pareja”, se suman a las obras donde Luly Rocha ha demostrado que el teatro es una parte fundamental de su vida, luego de sus inicios en espacios televisivos.

Sabrina Gómez es otra de las que se ha dejado atrapar por la pasión del teatro y desde la “La chica de los 15 minutos”, “Dra. Orgasmo”, “A puerta cerrada”, “La jaula de las locas”, “La lechuga”, se ha transformado en “La Monstrua” de las tablas.

“Descubrí en la escritura un espacio profundamente creativo y transformador. El teatro me reconectó con algo esencial: contar historias que generen”, contó a ¡Alegría!

Tania Báez quien ha llegado a revolucionar el teatro con su nueva producción “Sin pedir permiso” que se estrena el 19 de este mes en Escenario 360.

Tania, quien viene de ganar aplausos el año pasado en el musical Peter Pan, regresa al teatro “Sin pedir permiso”, y reveló que uno de sus sueños es “llevarla a escenarios internacionales. Estoy en una etapa donde quiero crear, producir y actuar desde lugares que tengan propósito”.