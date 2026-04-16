“Salomé, alma de Patria”: En alas de la Danza

Publicado por Carmen Heredia de Guerrero Creado: Actualizado:

El Ballet Nacional Dominicano, presentó en la Sala Máximo Avilés Blonda, del Palacio de Bellas Artes, el Ballet “Salomé, Alma de Patria”, original de los coreógrafos Pablo Pérez -Director del Ballet Nacional- y Erick Guzmán, quienes se inspiran en la figura de nuestra gran poetisa, Salomé Ureña.

No es la primera vez que esta emblemática mujer es fuente de inspiración para los hacedores de danza. Hace 45 años en 1981, Eduardo Villanueva presentó “Salomé Ureña”, ballet histórico dominicano, interpretado alternativamente por las primeras bailarinas Marinella Sallent y Mercedes Morales.

Salomé Ureña, es parte de nuestra historia, poetisa y educadora, su producción poética ha sido clasificada en dos corrientes: patrióticas y humanistas, sentimental y domésticas.

Su estatura de poetisa universal la alcanza con sus poemas patrióticos, “influida por un ideal, destinada a despertar entre los hombres ambiciones y sueños colectivos”. De su musa inspiradora “La Patria” surgen sus grandes poemas: “A Quisqueya”, “La Fe en el Porvenir” y “La Gloria del Progreso”. Su profundo nacionalismo es expresado en su poema “A la Patria” que inicia con los siguientes versos:

Desgarra, Patria mía, el manto que vilmente, sobre tus hombros puso la bárbara crueldad; levanta ya del polvo la ensangrentada frente, y entona el himno santo de unión y libertad.

El ballet “Alma de Patria”, es una narrativa de la vida de la poetisa, los coreógrafos rompiendo estructuras clásicas, con sus particulares formas, se complementan, transformando el movimiento en una expresión de la psicología del personaje y su lucha interna, la música hermosa y descriptiva del compositor Junior Basurto Lomba, inspira la creación, marca el ritmo, establece el tiempo.

El espacio escenográfico es una metáfora visual, hojas y pergaminos con frases inscritas, nos conectan con el universo de Salomé, excelente visión de Yeimy Díaz.

Cautivante

Inicia la danza, aparecen figuras etéreas, sombrías, especies de hilo conductor, son las “Alegorías” que nos cautivan por su creatividad convirtiendo la danza en una narrativa figurada, lograda por el alto nivel de los bailarines, Raymundo Rodríguez, Joendy Genao, Adrian Jáquez, Diana Dopico, Gabriela Rodríguez, luego parece Salomé siendo una niña, interpretada por la joven, Jackeline Almonte, la escena tiene lugar en su entorno familiar.

Como en la vida, el tiempo pasa, Laura de los Santos es Salomé ya una adolescente, momentos creativos surgen, destacando las excelentes condiciones de esta bailarina.

La madurez de Salomé y sus dilemas propician entrañables espacios de danza, destaca el paso a dos, entre Salomé y su esposo Francisco Henríquez y Carvajal, antes de su partida, en el que destacan los bailarines, Yuleidi Pérez y Eliosmayquer Orozco.

Los dos mundos de Salomé, propician la creativiad de los coreógrafos, basados en poemas como, “A los Dominicanos”, y el dedicado a su hijo, “Mi Pedro”.

Mi Pedro no es soldado; no ambiciona De César ni Alejandro los laureles; Si a sus sienes aguarda una corona, la hallará del estudio en los vergeles.

Otro momento de danza cautivante en el que destaca a la gran educadora, fue el de la investidura en 1887, de las primeras maestras normales de Santo Domingo; no pudimos evitar evocar el nombre de aquellas figuras que marcaron un momento histórico, ellas fueron: Leonor Feltz, Luisa Ozema Pellerano, Ana Josefa Puello, Mercedes Laura Aguilar, Altagracia Henríquez Perdomo y Catalina Pou.

El declive de la vida, la soledad que envuelve a Salomé, se refleja en su poema “Angustias” dedicado al esposo ausente.

Torna a morir el sol, así pasando van de tu ausencia los terribles días, en mi semblante pálido marcando la huella de profundas agonías.

La escena se transforma, impacta visualmente en los últimos momentos, realzadas con el diseño de luces de Bill Gil y el vestuario de Renata Cruz, es el final de la vida… terrenal, de Salomé.

Su figura se dimensiona, a través de la bailarina Cora Collado, cuya expresividad es tan elocuente como el movimiento. “Salomé, Alma de Patria”, es un ballet dominicano, que concilia la cultura nacional.