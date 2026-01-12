Berklee en SD, clausura con gran evento

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Con un gran concierto a cargo de estudiantes, concluyó el programa académico internacional Berklee en Santo Domingo 2026, este sábado en la sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito.

En el recital, los músicos demostraron los avances y resultados del proceso formativo desarrollado a lo largo del programa, el cual reunió a cerca de 200 estudiantes seleccionados de distintas regiones del país.

Tras dicha presentación artística, se llevó a cabo el acto formal de clausura con la participación de autoridades culturales y académicas, durante el cual 43 estudiantes (30 de ellos pertenecientes al Conservatorio Nacional de Música) recibieron becas para estudiar en Berklee, incluyendo la beca Michel Camilo, otorgada al joven Ángel Sánchez Vólquez.

Estuvieron presentes el ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo; el vicepresidente y director ejecutivo de Berklee College of Music, Ron Savage; el viceministro de Creatividad y Formación Artística, Amaury Sánchez; y la vicepresidenta senior de Berklee Global, María Martínez Iturriaga.

Además, asistieron la directora general de Bellas Artes, Marinella Sallent; la directora del Conservatorio Nacional de Música, Paola González; y el coordinador de Berklee en Santo Domingo, Javier Vargas.

El programa se desarrolló del 5 al 10 de enero como una iniciativa organizada por el Ministerio de Cultura, en coordinación con la Dirección General de Bellas Artes, el Conservatorio Nacional de Música y el Berklee College of Music, con el propósito de ofrecer formación musical especializada bajo estándares académicos internacionales.

Esta propuesta formativa contó con el patrocinio de la Fundación AES Dominicana y la Empresa Generadora de Electricidad Itabo, así como con el apoyo de las instituciones aliadas Autohaus, Qik Banco Digital y los Comedores Económicos del Estado dominicano.

Con la conclusión de la presente edición, Berklee en Santo Domingo 2026 cerró su agenda académica y artística reafirmándose como un espacio de intercambio formativo que fortalece el desarrollo del talento joven dominicano y su vinculación con una de las instituciones musicales más reconocidas a nivel internacional.