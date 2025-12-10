El Senado reconoce a Carmen Heredia

Publicado por Jorge Ramos Creado: Actualizado:

El Senado de la República reconoció la trayectoria de Carmen Heredia de Guerrero, por sus aportes en favor del arte y la cultura en la República Dominicana.

En el acto celebrado en el Salón Polivalente Reinaldo Pared Pérez del Palacio del Congreso Nacional, también se le rindió homenaje póstumo al maestro de las artes plásticas José Cestero.

El homenaje estuvo encabezado por el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, junto al vicepresidente, el senador Pedro Catrain. Además, participaron los senadores Carlos Gómez, presidente de la Comisión Permanente de Cultura del Senado, y Ginnette Bournigal.

La resolución que reconoce a Heredia Ottenwalder destaca los aportes que ha realizado como connotada crítica de arte y escritora, quien durante más de 45 años ha impulsado el desarrollo del teatro, la danza y la música en el país. Las resoluciones que sustentan la propuesta de reconocimiento son de la autoría de la senadora María Mercedes Ortiz Diloné.

Al pronunciar las palabras de motivación del acto, la autora de las resoluciones, la senadora María Mercedes Ortiz, representante de la provincia Hermanas Mirabal, destacó lo memorable del momento, “al reconocer en este día a dos grandes glorias del arte y la cultura dominicana”.

La gestora cultural, escritora y crítica de arte, es graduada de administración de empresas. Es colaboradora del Periódico Hoy.