Sin senos sí hay paraíso 4: ¿Quiénes fueron los muertos y cómo pasó?

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La actriz Carolina Gaitán publicó en su cuenta de Instagram la imagen de uno de los jóvenes que habría sido atacado en la tarde del sábado 18 de abril, al parecer, en medio de un altercado con un habitante de la calle.

La actriz de Sin senos sí hay paraíso 4, que actualmente se encuentra en fase de grabación, aseguró que se trata de Nicolás, un joven que la habría acompañado durante los rodajes de las últimas semanas.

“Tuve que retratar tu sonrisa porque siempre alegraba mi día. Honro tu vida y te voy a extrañar. Dios te tenga abrazado en este momento, mi Nico hermoso”, escribió la actriz junto a la foto del joven.

Aunque se ha mantenido el hermetismo en la investigación, Gaitán confirmó que algunos de los fallecidos en la riña hacían parte de la producción colombiana que está a cargo de Telemundo Studios en colaboración con TIS Studios.

Entretanto, fuentes enteradas del caso señalaron a Infobae Colombia que la persona de la que habla Carolina Gaitán es Nicolás Francisco Perdomo, que para el momento del incidente se desempeñaba como productor de transporte de la telenovela.

Un ataque ocurrido durante una jornada de grabación en Bogotá dejó tres personas muertas y una más herida,Instagram

Asímismo, este medio pudo establecer que la segunda víctima fatal fue identificada como Henry Alberto Benavides Cárdenas, que seria conductor de uno de los vehículos oficiales de la producción.

El incidente, que involucró a miembros del equipo de filmación y a un agresor sin identificar, obligó a las autoridades a restringir la difusión de videos por la crudeza de las imágenes.

El hecho ocurrió cerca del Instituto Roosevelt, donde el equipo de producción grababa una nueva temporada de la reconocida serie.

Testigos consignaron en un acta que el agresor habría aparecido inesperadamente, pidió un cigarrillo y, al no recibir respuesta, utilizó un bisturí para atacar a un conductor de la producción, según información obtenida por El Tiempo.

Imágenes del fallecido

En cuestión de segundos, un compañero de la primera víctima intentó defenderlo y también sufrió una herida mortal. Otros presentes intervinieron para frenar al atacante y, en el forcejeo, terminaron causándole la muerte.

El comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, brigadier general Giovanni Cristancho, describió el episodio ocurrido en la tarde del sábado 18 de marzo y que dejó a cuatro personas, presuntamente de la producción, detenidas.

“En vía pública se presentó un hecho donde un hombre, sin mediar palabra, agrede con arma corto punzante a un ciudadano. Posteriormente, varias personas que se encontraban en el lugar salen en defensa de la víctima, pero el victimario causa heridas a dos personas más. Lamentablemente, de este hecho resultó herida una persona y tres fallecidas, entre esas el agresor”, señaló el alto oficial.

Luto en el set

La Fiscalía asumió la investigación para esclarecer el motivo del ataque y determinar si el agresor, que no portaba documentos, ya había protagonizado incidentes previos en la zona.

Incluso, se indaga si se trata de la misma persona que recibió un comparendo apenas 24 horas antes por portar un arma cortopunzante, según información revelada por el diario nacional.

(Con información de EFE e Infobae)

Canceló grabaciones tras ataque

Grabación

Mientras las investigaciones por el homicidio de dos integrantes de la reconocida producción ‘Sin senos sí hay paraíso 4′ continúan por parte de las autoridades, los productores de la serie tomaron nuevas decisiones.

Según información conocida por Infobae Colombia, el equipo de producción tomó la decisión de suspender las grabaciones que se tenían previstas para hoy lunes 20 de abril, como parte del homenaje a las dos personas asesinadas en el centro de Bogotá durante la jornada del sábado 18 de abril.

Pese a que la realización de la telenovela afectó solo a uno de los dos equipos móviles que graban en simultáneo la serie, los directivos de Tis Studios y Telemundo Studios tomaron la decisión de no continuar con el rodaje en ninguno de los grupos, entre otras razones, por las graves afectaciones emocionales de buena parte del equipo técnico.