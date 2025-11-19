Los Simpson: Muere uno de sus personajes originales tras 35 temporadas

Publicado por INFOBAE Creado: Actualizado:

La serie animada Los Simpson tomó una decisión permanente sobre el destino de uno de sus personajes secundarios más longevos.

En el episodio emitido el 16 de noviembre de 2025, “Sashes to Sashes”, Alice Glick, la organista de la Primera Iglesia de Springfield y parte del elenco desde la segunda temporada, fue declarada muerta de forma definitiva.

De esta manera, estableció el cierre de una figura que acompañó 34 años y 35 temporadas a la comunidad ficticia de Springfield.

Alice Glick

Durante la trama reciente, Alice Glick murió inesperadamente en medio de un sermón. La producción mostró su despedida con un funeral en la Escuela Primaria de Springfield, donde se reveló que la totalidad de su herencia fue destinada a la creación de un nuevo programa de música en la institución educativa.

Este cierre no es el primero para el personaje, quien en el pasado ya había sido aparentemente eliminado.

En la temporada 22, fue atacada por un Robopet, hecho que sembró dudas sobre su continuidad, aunque más tarde regresó a la serie en condición de viva y, en ocasiones, como fantasma.

“En cierto sentido, Alice la organista vivirá para siempre, gracias a la hermosa música que creó. Pero en otro, y más importante, sí, está muerta como un clavo”, declaró el productor ejecutivo Tim Long a People.

Alice Glick debutó en 1991 en el episodio “Three Men and a Comic Book” de la segunda temporada. Allí, Bart Simpson realizaba tareas para ahorrar dinero con el objetivo de comprar un cómic coleccionable, bajo la supervisión del personaje recién integrado.

Cabe destacar que la tendencia a eliminar personajes secundarios no es nueva en la historia de Los Simpson.

El último caso relevante antes de la muerte de Glick fue el de Larry Dalrymple, también conocido como Larry “the Barfly”, quien integró la serie desde su episodio inicial de 1989. El personaje desapareció en el episodio “Cremains of the Day”, emitido en abril de 2024.