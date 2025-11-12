Estos son los conciertos de noviembre que no puedes perderte

Publicado por Melissa Correa Creado: Actualizado:

La música no da tregua este noviembre en República Dominicana.

El país se prepara para vivir un mes cargado de emociones, con artistas internacionales y nacionales que prometen hacer vibrar cada escenario.

Con distintos géneros, la cartelera de conciertos llega con opciones para todos los gustos.

A continuación algunos de ellos:

IlegalesFuente externa

Ilegales Celebración 30 Aniversario

El legendario grupo Ilegales celebra tres décadas de trayectoria musical con un espectáculo inolvidable el próximo 15 de noviembre en el Óvalo de la Feria Ganadera de Santo Domingo.

Con una impactante puesta en escena, producción de primer nivel y un repaso por los grandes éxitos que han marcado generaciones, este show promete ser una noche histórica para todos los fanáticos de la agrupación.

La producción del concierto estará a cargo de SD Concerts.

Diego TorresFuente externa

Diego Torres con su concierto “Mejor que ayer Tour”

Este 16 de Noviembre del 2025, luego de mas de 10 años de ausencia de los escenarios Dominicanos, el afamado artista Diego Torres presentará su nuevo álbum “Mejor Que Ayer”.

Además de repasar los clásicos que lo convirtieron en la estrella internacional que es hoy.

Sus shows recorren toda su discografía, que ratifica el lugar consagratorio que ocupa en la historia de la música.

Con más de treinta años de carrera e incontables éxitos, sus recitales son a puro hits, energía. carisma y emoción.

Diego comparte el escenario junto a su gran banda que lo acompaña desde hace muchos años.

Natalia JiménezFuente externa

Natalia Jiménez «La Jiménez»

La espectacular e imponente Natalia Jiménez se presentará este 20 de noviembre en el Teatro Nacional.

Presentando su nuevo espectáculo “La Jiménez“ Interpretando magistralmente parte del cancionero icónico de leyendas y autores de todos los tiempos, más los éxitos de su carrera artística.

Bad BunnyFuente externa

Bad Bunny: DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour

¡La gira DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour de Bad Bunny llegará a Republica Dominicana el viernes 21 y sábado 22 de noviembre, 2025.

La gira contará con 23 fechas con la producción del empresario Gamal Haché, quien aseguró que el público dominicano disfrutará de un “BAILE INOLVIDABLE”.

Ednita NazarioFuente externa

Ednita Nazario

La inigualable Ednita Nazario regresa a los escenarios dominicanos para brindar una noche inolvidable a su público.

El próximo 30 de noviembre, a las 8:30 de la noche, en la Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional, la reina de la canción latina cerrará con broche de oro su exitosa gira internacional “DESAMOR”.

Ednita hará un recorrido por su inagotable repertorio, el que ha marcado generaciones con éxitos como Atado a tu volcán, Quiero que me hagas el amor, Tú sin mí, Más mala que tú, A que no te vas, A que no le cuentas, entre muchos más. Cada interpretación será un viaje emocional guiado por la intensidad de sus letras y la fuerza de su voz.