Soprano cantará a la Virgen de la Altagracia en Bruselas

La soprano dominicana Stephany Ortega será la voz principal en la misa de entronización de la imagen de Nuestra Señora de la Altagracia en Bruselas, un acontecimiento de alto valor religioso y cultural organizado por la Embajada de la República Dominicana ante el Reino de Bélgica, el Gran Ducado de Luxemburgo y la Misión ante la Unión Europea.

La ceremonia, pautada para el sábado 31 de enero, marca el primer acto oficial de entronización de la patrona del pueblo dominicano en la capital belga y contará con la participación de autoridades diplomáticas, representantes de la comunidad dominicana y fieles residentes en Europa.

Un acto solemne con representación dominicana

Para esta ocasión especial, ha sido invitado el rector de la Basílica Catedral Nuestra Señora de la Altagracia, de Higüey, padre Evaristo Areché, quien concelebrará la misa junto al padre Oscar Hernán, reforzando el carácter simbólico y espiritual del acto.

Durante la ceremonia, Ortega interpretará obras emblemáticas del repertorio sacro y clásico.