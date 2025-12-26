Las sorpresas que trajo Santa esta Navidad: desde el embarazo de Yubelkis Peralta al avión de Karen Yaport

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

Esta Navidad, Santa Claus no llegó con las manos vacías… llegó recargado. Regalos grandes, sueños cumplidos y anuncios que derritieron las redes marcaron el 25 de diciembre de varios famosos, desde familias que crecen hasta lujos que parecían sacados de una carta navideña bien ambiciosa.

Una de las noticias que más emociones despertó fue la de la comunicadora Yubelkis Peralta, quien eligió el día de Navidad para revelar que la cigüeña volvió a tocar su puerta. Con un emotivo mensaje, anunció que está esperando su tercer bebé junto a su esposo, Marcos Bona.

“Dios vuelve a escribir una historia hermosa en nuestra familia. Un nuevo latido se suma, una nueva vida que llega para llenar nuestros días de más sonrisas, más fe y más amor”, escribió Peralta, agregando que “la dulce espera comienza… y nuestro corazón no puede con tanta felicidad”.

La comunicadora acompañó el anuncio con un carrusel de fotografías familiares, todos vestidos de blanco, sosteniendo la sonografía y dejando ver su vientre abultado. Además, reveló que el bebé nacerá en junio de 2026, desatando miles de reacciones y mensajes de felicitación en redes sociales.

Pero Santa no se quedó ahí. Otra sorpresa navideña la dio la comunicadora y empresaria Karen Yapoort, quien reveló que cumplió uno de sus sueños más grandes: comprarse su propio avión privado.

Karen Yapoort posa junto a su nuevo avión privado

“Sí, estuvo en mi lista de deseos todo el año. Finalmente, me compré mi propio avión privado”, escribió Yapoort, acompañando la publicación con un mensaje cargado de emoción: “Los sueños sí se hacen realidad. Merry Christmas. Los AMOOOOOOOOOO”.

La presentadora también compartió una cita bíblica que reforzó el tono espiritual del momento: “Encomienda a Jehová tus obras, y tus pensamientos serán afirmados” (Proverbios 16:3).

Desde el ámbito internacional, la artista Cazzu también celebró por partida doble con imágenes que insinúan habría comprado su propia casa y que pasó una Navidad muy especial junto a su hija Inti.

En una de las fotos se observa una conversación de WhatsApp donde la artista envía una foto propia con unas llaves en las manos, acompañado del texto: "Mi casa"

Cazzu comparte una conversación de WhatsApp donde revela que compró su propia casa

Mientras tanto, en etapa maternal, La Materialista y Martha Heredia vivieron una Navidad distinta, celebrando por primera vez estas fiestas con sus bebés en brazos, una imagen que enterneció a sus seguidores.

Definitivamente, esta Navidad Santa Claus sí se pasó… y con el saco bien lleno

Y a ti, ¿qué te trajeron?