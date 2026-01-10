Los que subirán a las tablas

Publicado por Rosmery Martínez Creado: Actualizado:

Las producciones teatrales dominicanas ya tienen el telón listo para subir este 2026 a escena con nuevas propuestas y con reposiciones muy esperadas.

Una de las grandes novedades la presenta Tania Báez, quien regresa al teatro como productora, guionista y actriz de la obra “Sin pedir permiso”, bajo la dirección Waddys Jáquez.

“Sin pedir permiso”, cuenta con las actuaciones de Milagros Germán, Pamela Sued, Rosmery Herrand y Carla Hernádez. La pieza se presentará en Escenario 360 el 19, 20 y 21 de marzo. Boletas disponibles en @uepatickets.

Hony Estrella e Ismael Almonte se unen como productores de “Los amigos de ellos dos”, una de las obras más celebradas del teatro contemporáneo, que luego de su éxito en España y Argentina, se estrenará por primera vez en el Caribe en la Sala Ravelo del Teatro Nacional Eduardo Brito.

Con la dirección y adaptación de Judith Rodríguez, protagonizada por Hony Estrella y Vicente Santos, la obra estará en escena del 13 al 22 de febrero a las 8:00 p. m. en la Sala Ravelo Teatro Nacional.

Javikarla Producciones estrenará en mayo el musical “Rent”, y aunque ya tienen elenco, aún no han revelado más detalles que expresar que están “ felices, agradecidos y emocionados por lo que viene.

Es nuestro próximo gran bebé, y representa todo lo que amamos del teatro: comunidad, vida y presente”.

El productor teatral Juancito Rodríguez regresa este 2026 con la comedia “Nunca te fíes de una mujer despechada” del autor argentino Hernán Krasutzky, con la dirección de Indiana Brito. Rodríguez También va reponer este año “El beso de la mujer araña”, “La gran depresión” y cerrará con el estreno de “Antígona”.

“Mariposas de Acero”, el musical que tributa la vida y legado de las hermanas Mirabal vuelve este año, para conmemorar los 100 años del nacimiento de Minerva Mirabal.

La obra “Anaka-O-Na”, alba y ocaso”, que narra la vida de Anacaona, la máxima heroína ancestral de Quisqueya, volverá a escena, en su segunda temporada, el 30 y 31 de enero, en la Sala Ravelo, del Teatro Nacional.

Tras ocho funciones sold out, regresa “La Verdad” al Palacio de Bellas Artes los días 13, 14, 20 y 21 de marzo. Boletas en Uepa Tickets.