Super Bowl: Los poderosos mensajes detrás de la actuación de Bad Bunny

El cantante puertorriqueño Bad Bunny hizo historia al convertirse en el primer artista latino en liderar el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX.

Su presentación, de poco más de 13 minutos, fue vista por más de 135 millones de personas y estuvo cargada de símbolos culturales, mensajes de identidad y llamados a la unidad.

Famosos en la casita de Bad Bunny del Super Bowl

A simple vista solo se notó la critica a la política migratoria de Trump, la resistencia latina y uno que famoso, pero si hiciéramos una análisis semiótico mas profundo a esa presentación nos encontramos con:

Bad Bunny en el Súper Bowl: desde el toque RD hasta lo bueno y lo sorprendente

"Una campaña política demócrata escondida" vimos en la majestuosa tarima a actrices como Jessica Alba, fiel representante de la hoy oposición estadounidense.

La desigualdad que existe en la región, esta también estuvo marcada en las interpretaciones del Conejo Malo.

El uso de la IA y su cambio en la percepción del tiempo real.

Invitados

El show incluyó la participación de Lady Gaga y Ricky Martin, además de cameos de figuras como Pedro Pascal, Cardi B y Karol G, quienes aparecieron en el escenario de la icónica “casita” puertorriqueña que el artista suele utilizar como símbolo de sus raíces. Escenarios alusivos a la historia latinoamericana, como una plantación de caña de azúcar y las tradicionales sillas plásticas bajo un árbol de plátano, reforzaron el homenaje a su tierra natal.