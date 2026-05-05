'The Lost Boys', 'Schmigadoon!' y 'Ragtime' acaparan las nominaciones de los Tony

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Los musicales 'The Lost Boys' y 'Schmigadoon!' lideraron este martes con 12 candidaturas las nominaciones de la 79ª edición de los Premios Tony, en un año marcado por la escasez de nuevas producciones en Broadway -apenas once frente a los 21 del año pasado- y en el que el británico Daniel Radcliffe competirá por el preciado galardón a Mejor Actor Protagonista en una Obra de Teatro.

La adaptación de una película de vampiros para adolescentes de 1987, 'The Lost Boys', arrasó en el anuncio al sumar opciones en categorías clave que incluyen Mejor Nuevo Musical, Mejor Dirección y Mejor Coreografía, además de múltiples nominaciones en actuación de reparto.

Le siguen en esta carrera teatral, con también 12 nominaciones, la adaptación de una serie de Apple TV que se burla sutilmente de los musicales de Broadway, 'Schmigadoon!', y la reposición de 'Ragtime', con 11 nominaciones

'Schmigadoon!' destaca en Mejor Nuevo Musical y Mejor Actriz Principal, mientras que 'Ragtime' pisa fuerte hacia la Mejor Reposición de un Musical consiguiendo múltiples menciones para su elenco principal y secundario.

Con 9 nominaciones cada una, se consolidaron grandes producciones como la reposición de la obra 'Death of a Salesman' -que figura en Mejor Actor Principal y Mejor Dirección-, 'The Rocky Horror Show' y la innovadora adaptación 'Cats: The Jellicle Ball', destacando estas dos últimas en la categoría de Mejor Reposición de un Musical.

Cierran el bloque de las más nominadas la obra 'Two Strangers (Carry a Cake Across New York)' y 'Oedipus', que acumulan 8 y 7 menciones cada una.

Gran parte de la atención la acaparó la nominación de Daniel Radcliffe, conocido mundialmente por su icónico papel en la saga cinematográfica de Harry Potter.

El actor fue nominado gracias a su trabajo en 'Every Brilliant Thing' y competirá por el Tony a Mejor Actor Protagonista en una Obra de Teatro contra pesos pesados como Nathan Lane ('Death of a Salesman'), John Lithgow ('Giant'), Mark Strong ('Oedipus') y Will Harrison ('Punch').

Las estrellas de Hollywood que no fueron nominadas

No obstante, el dos veces ganador del Óscar, Adrien Brody, fue sorprendentemente ignorado en la categoría de mejor actor principal en una obra de teatro por 'The Fear of 13', un drama carcelario basado en hechos reales, adaptado del documental de 2015 y producido por Kim Kardashian.

Tampoco se llevaron ninguna nominación Keanu Reeves y Alex Winter, que actúan juntos en 'Waiting for Godot' ni el trío de 'Arte': Neil Patrick Harris, Bobby Cannavale y James Corden.

En el ámbito musical, Lea Michele, famosa por la serie 'Glee', quedó fuera de la categoría de mejor actriz principal por la reposición del musical 'Chess'.

La gala de entrega de los premios Tony se celebrará el domingo 7 de junio en el Radio City Music Hall de Nueva York y será presentada por la estrella del pop Pink.