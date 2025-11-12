Lo que tienes que saber sobre El otro París, en Netflix

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

Si eres fan del romance, probablemente te ha pasado: cuesta encontrar películas nuevas que realmente te enamoren y no tener que volver a los mismos clásicos de siempre con finales felices garantizados.

Pero El otro París, disponible en Netflix, podría ser una de esas excepciones. Tiene una trama que a primera vista parece predecible -chica conoce chico, surge la química, hay malentendidos y un gran cierre romántico-, pero en el camino suceden cosas que no te esperas, y terminas sonriendo, suspirando y con mariposas en el estómago como la protagonista.

Momento cuando Dawn llega a París, Texas.Netflix

La historia gira en torno a Dawn, una chica texana sencilla, amante del arte, que sueña con estudiar en París, Francia. Ha sido aceptada en una prestigiosa academia, pero no logra conseguir la beca que cubriría sus gastos. Y justo cuando su sueño parece desmoronarse, el destino (y la televisión) le juegan una carta inesperada.

Sin embargo, cuando finalmente logra entrar al programa, descubre que no está rumbo a París, Francia… sino a Paris, Texas... y como diría Terry Crews en la película "¿Y dónde están las rubias?": "¡La decepción, la traición hermano!".

Elenco de El otro París.Netflix

Pero allí se reencuentra con el soltero y codiciado protagonista, Trey, un vaquero encantador que pone a prueba todos sus planes. Su única misión era ser eliminada rápido para cobrar su parte del dinero, pero el corazón, como sabemos, no siempre sigue el guion.

El otro París combina humor, momentos románticos y grandes confesiones, entregando un final que no decepciona y te deja con una sonrisa sincera.

Tráiler de El otro ParísNetflix.

Elenco