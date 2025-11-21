Top 5 de Miss Universo

Santo Domingo 25ºC / 30ºC
Lency Alcántara
Lency Alcántara

La 74.ª edición de Miss Universo ya tiene a sus cinco finalistas. Tras una noche cargada de emoción, desfiles y mensajes de empoderamiento, el jurado del certamen anunció a las candidatas que avanzan a la ronda final: Tailandia, Venezuela, México, Filipinas y Costa de Marfil.

El anuncio se realizó en la IMPACT Arena de Pak Kret, donde más de 120 delegadas de todo el mundo compitieron por la corona en una de las ediciones más diversas y reñidas del certamen. Las cinco finalistas fueron seleccionadas tras superar las pruebas de traje de baño, vestido de gala y la entrevista con el jurado, destacándose por su presencia escénica, carisma y capacidad de comunicación.

Entre las seleccionadas, Fátima Bosch, representante de México, ha sido una de las más ovacionadas por el público y ampliamente respaldada en redes sociales. Por su parte, la candidata anfitriona, Miss Tailandia, logró posicionarse como una de las favoritas desde el inicio del certamen, mientras que la participación de Costa de Marfil marca un hito para África Occidental, al posicionarse entre las mejores del mundo.

Periodista, con más de una década de experiencia en temas económicos y de investigación. Especialidad en Comunicación Iconográfica.

