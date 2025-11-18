Se acerca la final
¿Traerá Jennifer Ventura la segunda corona a RD? Todo lo que debes saber del Miss Universo 2025
A solo días de la final del Miss Universo 2025, República Dominicana mantiene la mirada puesta en Jennifer Ventura,
A solo días de la final del Miss Universo 2025, República Dominicana mantiene la mirada puesta en Jennifer Ventura, la representante criolla que ha brillado desde su llegada a Tailandia, donde compite junto a otras 121 candidatas de todo el mundo.
Ventura, quien partió del país entre aplausos y expectativas, ha destacado en cada una de sus apariciones. Sus estilismos, su porte y su seguridad en el escenario han generado elogios de expertos y fanáticos del certamen.
Durante estas dos semanas en territorio asiático, la dominicana ha participado en desfiles, entrevistas y actividades oficiales. Entre ellas, el runway en traje de baño de la 74ª edición de Miss Universe -donde lució un bikini rosado y una pasarela firme- y un desfile sobre la pista de karts del Columbia Pictures Aquaverse Pattaya. También ha compartido parte de su historia en encuentros con la prensa internacional.
Alegría
Dos Sinfonías Brillantes: Cierran temporada sinfónica 2025
Carmen Heredia de Guerrero
Fechas clave del certamen
- Preliminar: 19 de noviembre, a las 7:00 p.m. (hora de Tailandia).
- En este evento, las candidatas desfilan en traje de baño y de noche, una de las presentaciones que define buena parte del pase a semifinales.
- Final: 21 de noviembre.
- Ese día se coronará a la nueva Miss Universo 2025.
Comité de Selección – Beyond the Crown (74ª edición)
Juan Manuel Chaparro, Fausto Altamirano, Marita Astete, Yaki Yanay, Camille Monastero, Ana Shiwall, Yto Gonzaga y James Irvin integran el panel que evaluará a las aspirantes.
República Dominicana sigue soñando con una segunda corona universal… y los ojos están puestos en Jennifer Ventura.