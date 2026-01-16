“El Truquito” de Ilegales y El Grupaso enciende la radio

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La agrupación Ilegales llega con una nueva versión de su tema “El Truquito”, ahora coqueteando con el típico junto al fenómeno de El Grupaso, protagonistas de uno de los momentos de mayor impacto y visibilidad del género.

“El Truquito”, versión típico remix, que originalmente se extrae de su más reciente producción Caribeño, viene acompañado de un trabajo audiovisual de primera, con la participación de ambos grupos, bajo la producción de Christopher R. Ureña (Chrising) y la dirección del reconocido Mufaza.

“El Truquito” cuenta con una versión en Dolby Atmos para una experiencia sonora inmersiva, convirtiéndola en una de las primeras canciones del típico en presentarse en este formato. Se muestra como una pieza pensada para la calle, la discoteca y la fiesta.