Vakeró arroja sus "medallas a la basura", critica "transparencia" en Premios Soberano

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

El cantante urbano Vakeró lanza fuertes críticas contra el proceso de votación de los Premios Soberano, asegurando que los resultados no reflejan el sentir del público y cuestionando la transparencia del certamen.

En un mensaje difundido en sus redes sociales, el intérprete señaló que perder no le duele, pues ha sabido aplaudir y felicitar a otros artistas en ocasiones anteriores. Sin embargo, afirmó que cuando los resultados no coinciden con lo que el pueblo manifiesta, “entonces no estamos hablando de arte, estamos hablando de otra cosa”.

Subrayó que abrir una votación al público implica que su voz debe contar, y si no lo hace, “entonces no es participación, es ilusión”. Aclaró que no cuestiona el talento de sus colegas, sino el proceso de selección y la manera en que se toman las decisiones finales.

El artista recordó su lealtad a estos premios desde los tiempos de los Premios Casandra, pero sostuvo que “un premio que nace del arte debe respetar al artista, y un premio que involucra al pueblo debe honrar la decisión del pueblo”.

Con contundencia, agregó que “no todo lo que brilla es transparencia, y no todo lo que se aplaude es justo”. Para él, el verdadero reconocimiento sigue siendo el cariño de la gente que paga una boleta, canta sus canciones y lo respalda en cada tarima. “Ese sí no se manipula, ese sí no se compra”, concluyó.