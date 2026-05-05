Vea aquí los mejores look del Met Gala 2026

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Celebridad, poder y arte se dieron la mano este lunes en una Met Gala que prometía cierta polémica al estar patrocinada por el magnate Jeff Bezos, pero que finalmente transcurrió con normalidad y sin apenas comentarios públicos de los invitados.

Si en las semanas anteriores se escucharon llamadas al boicot de un grupo activista que empapeló Nueva York con carteles de denuncia, hoy no hubo rastro de protesta más allá de un espontáneo que intentó saltar el perímetro de seguridad y fue interceptado en unos segundos.

Anok Yai - Met Gala 2026

Heidi Klum aparece en la Met Gala como una estatua literal

Bad Bunny

Cardi B

La temática de la velada, ‘La moda es arte’, en cambio, ofreció un gran abanico creativo a la hora de vestirse para los cerca de 400 invitados, entre los que destacaron divas como Beyoncé, Madonna y Blake Lively, magnates tecnológicos y hasta miembros de la realeza.

El cantante de reguetón puertorriqueño Bad Bunny apareció en la alfombra roja disfrazado de anciano.

‘Queen Bey’ esperó al final de la noche y lució un vestido transparente con un esqueleto plateado superpuesto, una larga capa de plumas de varios metros y una corona plateada.

Sarah Paulson. EFE/EPA/Sarah Arah YeneselEFE/EPA/Sarah Arah Yenesel

Las más esperadas



La cantante Beyoncé protagonizó uno de los momentos más esperados al reaparecer en el evento benéfico después de una década junto a su hija mayor, Blue Ivy, y su marido, Jay Z, con un vestido transparente con un esqueleto plateado superpuesto, una corona y una larga capa de plumas.

Cara Delevingne. EFE/EPA/Sarah YeneselEFE/EPA/Sarah Yenesel

Madonna se tomó al pie de la letra el código de la fiesta y llegó a la alfombra roja haciendo una ‘performance’, con un barco fantasmagórico en la cabeza y rodeada de jóvenes que llevaban un velo en los ojos y estaban conectados a la artista por una tela.

Otra de las sorpresas fue la actriz Blake Lively, con un espectacular vestido en tonos pastel que cubría la escalinata del Museo Metropolitano de Arte (Met), y que apareció en público después de que llegara a un acuerdo para no ir a juicio con Justin Baldoni, su antiguo compañero de reparto y director de la película ‘It ends with us’.

Sorpresas y tradiciones



Emma ChamberlainEFE/EPA/Sarah Yenesel

Katy Perry. EFE/ Octavio GuzmanEFE/ Octavio Guzman

Venus Williams.EFE/ Octavio Guzman

Pero, si de moda se trata, quedarán para el recuerdo el vestido de burbujas de la olímpica Eileen Gu; el antifaz con forma de billete de dólar de Sarah Paulson; el disfraz de ‘anciano’ de Bad Bunny; la máscara de espejo de Katy Perry o el ‘look’ descalzo y con turbante de Doechii.

Otros eligieron hacer homenaje al arte de manera más literal: Tessa Thompson lució un vestido de color azul y los dedos manchados de pintura en referencia al color emblemático de Yves Klein, y se vieron cuadros de Matisse, nenúfares de Monet o la gran ola de Kanagawa.

La gala empezó de nuevo con un espectáculo, protagonizado por el actor de Broadway Joshua Henry, que entonó ‘Somebody to love’, de Whitney Houston, bajo la atenta mirada de la editora de moda Anna Wintour, cerebro del evento, y Lauren Sánchez, esposa de Jeff Bezos y también patrocinadora de la tradicional gala.

RihannaEFE/EFE/ Sarah Yenesel

La velada también acabó como se esperaba: con la prensa esperando a Rihanna, que llegó ‘fashionably late’ junto a su marido, Asap Rocky, con un corpiño de pedrería y envuelta en una tela satinada que, dijo, estaba inspirada en su Barbados natal y en las caracolas del mar.

Beyoncé vuelve a la Met Gala una década después



Beyonce posa en la alfombra roja de la Met Gala.EFE/EPA/Sarah ARah Yenesel

Beyoncé volvió después de una década provocando gran expectación entre los asistentes y una multitud de fans apostada en la calle gritando sin parar.

‘Queen Bey’ esperó al final de la noche y lució un vestido transparente con un esqueleto plateado superpuesto, una larga capa de plumas de varios metros y una corona plateada.

Fue acompañada de su hija mayor, Blue Ivy, que llevaba un voluminoso vestido blanco y unas gafas de sol, y su marido, Jay-Z, con un traje clásico.

La familia protagonizó un divertido momento cuando tanto Jay-Z como una asistente intentaron llamar la atención de la niña para que se quitara las gafas, pero esta hizo oídos sordos.

Madonna llega a la Met Gala con una enigmática performance



Madonna.EFE/ Octavio Guzman

La diva del pop Madonna llegó haciendo una enigmática performance en torno a un tocado con un barco fantasma que lucía sobre la cabeza, y con música etérea de fondo.

La cantante de ‘Like a Virgin’ iba acompañada de varias jóvenes de diferentes razas, vestidas con túnicas transparentes y con un velo en los ojos, que sujetaban a su vez una tela que las unía a la estrella.

Blake Lively. EFE/EPA/Sarah YeneselEFE/EPA/Sarah Yenesel

Eileen Gu. EFE/EPA/Sarah YeneselEFE/EPA/Sarah Yenesel