La verdad sobre la situación de Clarissa Molina

La actriz y comunicadora Clarissa Molina desmintió categóricamente las declaraciones sobre su persona que fueron realizadas por la señora Sophinel Báez, quien aseguró que esta obtuvo la corona porque, supuestamente, aceptó una propuesta indecorosa de un empresario.

Así lo dijo Báez durante una entrevista realizada por el periodista Juan Carlos Alvelo en un medio de comunicación digital del país.

Molina informó igualmente que apoderó una firma de abogados de Santo Domingo, a los fines de que inicien de inmediato las acciones legales pertinentes.

A través de un comunicado oficial, advirtió, igualmente, que esas medidas legales serán extensivas a aquellos medios de comunicación y plataformas digitales que se hagan eco de dicha información falsa.

La presentadora aclaró que no realizará declaraciones adicionales y que este comunicado constituye su única posición oficial sobre el asunto.