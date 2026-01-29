Verónica Batista concluye segunda temporada del espacio “Fuera de Liga”

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La segunda temporada del espacio “Fuera de Liga”, de la comunicadora Verónica Batista concluye este próximo domingo 1 de febrero por todo lo alto, con una especial y conmovedora entrevista al ex pelotero de Grandes Ligas Nelson Cruz, actual gerente general del Equipo del Clásico Mundial de Baseball, en la que habló de manera sensible sobre la muerte de su hermana Nelsy Cruz en la tragedia de Jet Set y lo que espera de la justicia dominicana.

Durante la entrevista Nelson Cruz, considerado como una de las figuras más influyentes y respetadas del baseball en el país, abordó reveladores aspectos de su vida familia y ofreció primicias sobre la actuación de importantes peloteros dominicanos, que verán acción en el clásico y las expectativas generadas a nivel internacional.

“Fuera de Liga” se estrenó el domingo 5 de octubre del pasado año, con entregas por Digital 15 a las 12:00 del mediodía, con un contenido impactante, emotivo, logrando ratings impresionantes, en este horario.

“Fuera de Liga” tuvo trece capítulos llenos de historias, entrevistas y reportajes con importantes figuras del béisbol, tanto del nivel profesional, como en academias y con prospectos de este deporte, contenido con los que generó ser tendencia informativa, en varias ocasiones.

Entre los invitados figuran José Ramírez, Junior Caminero, Robinson Canó, Christopher Morel, Rodney Linares, entre otros.

“Fuera de Liga” combinó su propuesta televisiva, con una interesante labor social realizada por su productora Verónica Batista, con ayudas y gestiones a personas que viven en condiciones de vulnerabilidad.

“Fuera de Liga” contó en esta segunda entrega con la producción general de José Ceballos, reconocido por su creatividad y dedicación.

Verónica Batista mostró en cada una de las entregas conocer al dedillo, las principales estadísticas y características de sus invitados, así como gran dominio de las informaciones más actualizadas de la crónica deportiva.

Batista es una de las figuras emergentes de la comunicación de mayor reconocimiento y popularidad y forma parte del staff de conducción del programa De Extremo a Extremo.