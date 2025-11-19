Incidente
VIDEO: Miss Jamaica sufre fuerte caída durante la pasarela preliminar de Miss Universo 2025
La representante de Jamaica, Gabrielle Henry, sufrió una aparatosa caída este miércoles mientras desfilaba en la gala preliminar del Miss Universo 2025.
La representante de Jamaica, Gabrielle Henry, sufrió una aparatosa caída este miércoles mientras desfilaba en la gala preliminar del Miss Universo 2025.
Henry avanzaba en la pasarela con un traje de noche en tonos dorados y detalles de pedrería cuando, de manera repentina, perdió el equilibrio y terminó desplomándose en el escenario.
Alegría
Los trajes típicos más peculiares de Miss Universo 2025: desde un salmón hasta una tetera
Merilenny Mueses
De inmediato, miembros del equipo del certamen acudieron en su auxilio y la modelo fue retirada en camilla para recibir asistencia.