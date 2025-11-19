VIDEO: Miss Jamaica sufre fuerte caída durante la pasarela preliminar de Miss Universo 2025

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

La representante de Jamaica, Gabrielle Henry, sufrió una aparatosa caída este miércoles mientras desfilaba en la gala preliminar del Miss Universo 2025.

Henry avanzaba en la pasarela con un traje de noche en tonos dorados y detalles de pedrería cuando, de manera repentina, perdió el equilibrio y terminó desplomándose en el escenario.

De inmediato, miembros del equipo del certamen acudieron en su auxilio y la modelo fue retirada en camilla para recibir asistencia.