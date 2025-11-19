Santo Domingo 25ºC / 30ºC
VIDEO: Miss Jamaica sufre fuerte caída durante la pasarela preliminar de Miss Universo 2025

La representante de Jamaica, Gabrielle Henry, sufrió una aparatosa caída este miércoles mientras desfilaba en la gala preliminar del Miss Universo 2025.

La jamaicana Gabrielle Henry desfila en el escenario durante la presentación de trajes nacionales de Miss Universo 2025 en Nonthaburi, el 19 de noviembre de 2025.

Henry avanzaba en la pasarela con un traje de noche en tonos dorados y detalles de pedrería cuando, de manera repentina, perdió el equilibrio y terminó desplomándose en el escenario.

Miss Jamaica sufre fuerte caída durante la pasarela preliminar de Miss Universo 2025

De inmediato, miembros del equipo del certamen acudieron en su auxilio y la modelo fue retirada en camilla para recibir asistencia.

