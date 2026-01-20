Voces femeninas que refrescan música cristiana dominicana

Publicado por Rosmery Martínez Creado: Actualizado:

Por años Julia Javier, Lilly Goodman, Isabelle Valdez, Nancy Amancio, Egleyda Belliard y Rosa Karina, fueron parte de las damas de la música cristiana que reinaron y siguen siendo pilares, que con sus canciones se mantienen.

En los últimos años, han surgido nuevas voces que han llegado a fortalecer y refrescar la música cristiana, que hoy vive un gran momento.

Uno de los fenómenos que en la actualidad ha llegado a romper barreras es Martha Candela, quien se apoderó de la música, a ritmo de mambo, con un merengue poderoso y contagioso con el que ha logrado pegar y escalar hasta convertirse en la cantante cristiana más popular del momento en el país.

La Ross María

Génesis Colón

“Eso fue espontáneo, no fue que yo lo pensé, Dios me usó así. Yo no encajé nunca con lo mismo, porque me pesaba el traje de religiosidad”, dijo Martha, al explicar el porqué de su estilo particular, en una entrevista en el programa Con Jatnna.

Con canciones como “El candelero” y “Clean”, Martha no solo ha conquistado a un público cristiano, también secular, que la sigue y la apoya a pesar de los grandes debates y cuestionamientos que ha generado su manera de alabar y llevar la palabra de Dios.

Laurelys Castillo, vocalista de la agrupación Kairo Worship, quien ganó popularidad por el éxito de la canción “Hermoso momento”, es otra de las voces que emerge con fuerza y se perfila como uno de los relevos más prometedores de su generación.

Castillo junto a Kairo Worship, logró estar nominada a “Canción del año” y “Música Religiosa Contemporánea” en Premios Soberano 2024.

Usando las redes sociales como su escenario, Avery Morillo logró iniciar una carrera como cantante cristiana que la ha llevado a grandes escenarios internacionales.

“Nací en un hogar cristiano y decidí servir a Dios a los 15 años, porque tuve un encuentro con Dios, cuando me encontraba en un momento triste de mi vida”, contó Avery, en una entrevista en el programa Esta noche Mariasela.

Con apenas 22 años, Avery, interprete de “Tuyo es el reino”, “Estoy convencido” y “Quién podrá”, está construyendo una impecable y exitosa carrera.

Otras de las jóvenes voces que representa con altura al relevo de la música cristiana es Génesis Colón y que también, ganó popularidad por mostrar sus talento en las plataformas digitales. “Rompan el techo”, una de las canciones más poderosas de Génesis, forma parte su carta de representación musical. Esta cantante, lleva aproximadamente tres años cantando de manera profesional y solo basta escuchar una de sus canciones para reconocer su potencial.

La Ross María, la joven que logró grandes éxitos como cantante de música urbana y atravesar momentos de difíciles turbulencias en su carrera, hoy vive un hermoso renacer en la música cristiana.

“Abre la puerta”, ha sido la canción que ha labrado su camino como artista cristiana. La Ross ha recibido el apoyo de artistas como Marcos Yaroide.