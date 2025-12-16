'Widow's Bay' se estrenará en Apple TV en abril de 2026

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Madrid. 'Widow's Bay', la nueva serie de Apple TV protagonizada por el actor inglés Matthew Rhys, se estrenará en todo el mundo el 29 de abril de 2026, según señala la plataforma de streaming en un comunicado.

La serie lanzará primero tres capítulos y cada semana desvelará un nuevo título hasta completar las diez entregas de la primera temporada.

Matthew Rhys, conocido por 'The Americans', es protagonista y productor del proyecto, firmado por Katie Dippold y dirigida por Hiro Murai.

'Widow's Bay', a medio camino entre el género de terror y el cómico, se ubica en una pintoresco pueblo isleño de Nueva Inglaterra, en la que su alcalde (Matthew Rhys) está desesperado por revivir a su comunidad a través del turismo.