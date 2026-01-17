Wilfrido Vargas desmiente rumores de su muerte y aclara que está saludable

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El artista Wilfrido Vargas desmintió categóricamente los rumores sobre su supuesta muerte que circularon recientemente en redes sociales.

El destacado músico dominicano publicó un comunicado oficial en su cuenta verificada de Instagram en el que aclara que la noticia de su fallecimiento a causa de cáncer es falsa.

“La oficina de Wilfrido Vargas informa a la opinión pública que es falsa la noticia que circula sobre su supuesto fallecimiento a causa de cáncer. Wilfrido se encuentra en perfecto estado de salud, activo y concentrado en la producción de su nuevo álbum”, reveló la oficina del artista.

El comunicado de Vargas surge luego de que versiones sin confirmar sobre su estado de salud se propagaran en plataformas digitales, generando preocupación entre sus seguidores. Además, con esta aclaración pública, el músico confirmó que continúa activo en proyectos artísticos, específicamente en la producción de un nuevo álbum.