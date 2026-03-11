Xiomara presenta nuevo álbum musical

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La “Reina de la Fusión”, Xiomara Fortuna, marca un nuevo hito en su prolífica carrera con el lanzamiento de su más reciente producción discográfica, “Confesiones de mosquitero”.

Se trata de un viaje sonoro de ocho temas que celebra y abraza sin miedo el sonido que mueve el mundo al día de hoy.

En una coproducción de Xiomara Fortuna y del joven productor Ángel Pichardo Reyes, este álbum tiene una particularidad especial: fue gestado y grabado en su totalidad en Montecristi, localidad natal de la artista. El aire del Morro y la energía del noroeste dominicano impregnan cada acorde y cada letra, logrando una autenticidad orgánica que solo el retorno a la tierra propia puede ofrecer.

Es una Fusión Sin Precedentes. Fiel a su espíritu vanguardista y lírica profunda, Fortuna logra una amalgama perfecta entre su esencia folclórica y las tendencias urbanas actuales. El álbum navega a través de la potencia rítmica y el beat contagioso del Reguetón y Dembow, reinterpretados bajo la sofisticada óptica de la artista y su contagioso Afro beat, conectando con la raíz ancestral desde una perspectiva contemporánea. Este disco marca una nueva fase en la trayectoria de Xiomara al incursionar en estos géneros populares, demostrando la versatilidad y el compromiso de la artista con la evolución de la música popular.

En lo que respecta a la composición, todas las piezas son de la autoría de Xiomara, garantizando un sello lírico inconfundible. “Busy”, “Otra vez”, “Confesiones de mosquitero”, “La pista”, “Fuego a la lata”, “Que bonito”, “Dime y direte”, “no se va a poder” son los títulos que lo integran.

Con este lanzamiento, Fortuna reafirma su posición como una de las figuras más vanguardistas.