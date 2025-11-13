Zoe Saldaña envía mensaje de apoyo al equipo dominicano previo al “Showdown: RD vs PR”

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Nueva York, EE. UU.- En medio del rodaje de la tercera temporada de la exitosa serie de Paramount++ creada por Taylor Sheridan, “Lioness”, la ganadora del premio Óscar, Zoe Saldaña, se tomó un momento para enviar un mensaje de aliento al equipo que representará a la República Dominicana en el esperado encuentro deportivo y cultural “Showdown: RD vs PR”, que se celebrará este sábado 15 de noviembre en el Citi Field de Nueva York.

“Hola. Desde el set de Lioness, a la República Dominicana: ¡Arriba Quisqueya!”, expresó la reconocida actriz en un breve video que rápidamente se volvió viral entre fanáticos dominicanos y puertorriqueños, generando gran entusiasmo en las redes sociales. La también ganadora del "Gran Soberano" ha estado de lleno en la filmación de "Lioness" asistida por su hermana Cisely que junto a su otra hermana Mariel, corre la empresa cinematográfica "Cinestar Pic".

El “Showdown: RD vs PR”, que cuenta con el respaldo de la Asociación de Peloteros Profesionales de Puerto Rico (APPPR), la Federación Nacional de Peloteros Profesionales de la República Dominicana (FENAPEPRO) y el apoyo de MLB y los New York Mets, será el primer enfrentamiento oficial tipo All-Star Game entre las selecciones profesionales de ambos países en territorio continental de Estados Unidos. Los boletos del juego ya pueden adquirirse en línea en https://www.mlb.com/es/mets/tickets/specials/rd-pr .

Desde su anuncio, el ShowDown: RD vs PR ha despertado un enorme interés entre la fanaticada y una demanda de boletos que llevó a habilitar secciones adicionales en el Citi Field para garantizar que más personas puedan vivir esta experiencia única.

Durante el evento, se realizará una ceremonia de dedicatoria al puertorriqueño Carlos Delgado, quien será homenajeado por la APPPR y fungirá como dirigente honorario del equipo All-Star de Puerto Rico. En su honor, todos los jugadores boricuas vestirán el número 21, el mismo que Delgado utilizó durante su paso por los Mets de Nueva York.

Por su parte, la FENAPEPRO dedicará el encuentro a la superestrella dominicana Robinson Canó, quien disputará su último partido profesional en suelo estadounidense. Como tributo, los jugadores del equipo dominicano portarán su emblemático número 24.

El partido está programado para iniciar a la 1:00 p.m. (EST), precedido por un Pre-Game Party desde las 10:30 a.m., con música en vivo, gastronomía típica y actividades familiares. La primera bola será lanzada por el reconocido empresario y magnate de medios digitales Santiago Matías (Alofoke), mientras que los himnos nacionales de ambos países estarán a cargo des estrellas de la música tropical Héctor Acosta “El Torito” (RD) y Gilberto Santa Rosa (PR).