¿Tu alimentación tiene suficiente dieta? Las claves para mejorar tu salud

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Incrementar el consumo de fibra en tu dieta diaria es fundamental porque actúa como un motor natural para tu bienestar integral.

El Ministerio de Salud Pública lanzó una campaña de concienciación sobre la importancia de la fibra en la dieta diaria.

Bajo el lema "Más fibra, más salud", las autoridades sanitarias advierten que la mayoría de las personas consume menos fibra de la recomendada, lo que impacta directamente en la prevalencia de enfermedades crónicas.

Un aliado invisible para el organismo

La fibra es un tipo de carbohidrato presente en alimentos de origen vegetal que, aunque no se digiere completamente, cumple funciones vitales. Según la información difundida por el Ministerio, integrar este componente en el plato diario ayuda a:

- Mejorar la digestión y prevenir el estreñimiento.

- Aumentar la saciedad, lo que facilita el control de peso.

- Alimentar las bacterias beneficiosas del intestino (microbiota).

- Cuidar el corazón y reducir el riesgo de diabetes y otras enfermedades crónicas.

¿Dónde encontrarla?

Salud Pública recomienda priorizar alimentos frescos y naturales en lugar de productos ultraprocesados. Entre las fuentes principales destacan:

Frutas enteras: Guineo, naranja, manzana y lechosa.

Vegetales: Zanahoria, pepino, espinaca y vainitas.

Legumbres: Habichuelas, lentejas, guandules y garbanzos (las GABSA recomiendan su consumo diario).

Cereales integrales: Avena, pan integral y arroz integral.

Semillas y nueces: Maní, almendras, linaza y chía.

Pequeños cambios para un gran impacto

Para aquellos que buscan aumentar su ingesta de fibra, el Ministerio sugiere realizar ajustes graduales en la rutina alimenticia, como preferir la fruta entera en lugar de jugos y asegurar la presencia de vegetales en todas las comidas.

Salud Pública enfatiza que, al incrementar el consumo de fibra, es fundamental aumentar también la ingesta de agua para facilitar el tránsito intestinal y evitar molestias.