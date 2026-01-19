Santo Domingo 0ºC / 0ºC
El poder de la fe

¿Por qué la Altagracia sigue vigente en una sociedad cada vez menos religiosa?

Más allá de la fe católica, la Altagracia representa identidad nacional, tradición y memoria colectiva.

Interior de la Basílica de San Pedro antes del cierre de la Puerta Santa este 6 de enero. EFE/EPA/Yara Nardi/ POOL

Lency Alcántara
Lency Alcántara

En un contexto donde la secularización avanza y las prácticas religiosas tradicionales pierden fuerza, la Virgen de la Altagracia continúa siendo un referente espiritual y cultural para los dominicanos.

Cada 21 de enero, el país se detiene para rendir homenaje a la patrona espiritual del pueblo dominicano, una advocación mariana cuya historia se remonta al siglo XVI, cuando una pintura procedente de España llegó a la isla de La Española.

Más allá de la fe católica, la Altagracia representa identidad nacional, tradición y memoria colectiva. Sus festividades abarcan todo el territorio, con especial esplendor en comunidades como Monte Plata, Villa Altagracia y San José de Ocoa. La Basílica de Higüey, en la provincia La Altagracia, recibe cada año a miles de peregrinos que ven en la Virgen no solo un símbolo religioso, sino también un elemento cultural que une generaciones.

Párrocos señalan que la vigencia de la Altagracia responde a que su culto se ha transformado en una manifestación social y cultural, más allá de la práctica religiosa. “La fecha trasciende el calendario litúrgico y se convierte en una manifestación colectiva de fe, historia y tradición”, destaca el padre Orlando Castro.

La fe y los cambios en el mundo

Sobre la fe, el catolicismo y otras religiones también se ha expresado el monseñor Carlos Tomás Morel Diplán, arzobispo coadjutor de Santo Domingo, quien asegura que aunque la presencia de feligreses y o creyente ha mermado la Iglesia Católica sigue recibiendo a los seguidores de la misma.

 

Periodista, con más de una década de experiencia en temas económicos y de investigación. Especialidad en Comunicación Iconográfica.

