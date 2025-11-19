Decoración
Alternativas al Árbol de Navidad
Para los que están aburridos del árbol de Navidad, existen nuevas fórmulas a la hora de decorar la casa en estas fechas. Ideas menos tradicionales pero igual de alegres.
Si eres de los que están cansados de poner todos los años el árbol de Navidad para decorar la casa es probable que sea hora de renunciar a lo convencional y buscar elementos navideños más personalizados, con algún efecto inesperado.
Además de las coronas de Adviento para decorar las puertas en Navidad, el árbol cubierto de bolas rojas y verdes o las ventanas enmarcadas con luces de led, existen otros recursos decorativos para darle a la casa un espíritu diferente, pero igual de mágico.
Ramas naturales en sustitución al árbol
Es la última tendencia, se pueden colocar ramas y troncos delgados caídos de árboles. La mejor opción es que sean naturales, de grandes dimensiones y con formas bonitas para destacar un rincón del salón agregando luces y algunos otros elementos.
Árboles navideños pequeños
Para los amantes de las manualidades, los árboles navideños pequeños son una alternativa moderna y compacta. Puedes crear una composición de varios arbolitos pequeños.
Plantas adornadas con bolas y otras figuras
Otra forma de lograr una decoración navideña sin árbol es utilizar plantas de interior que tengas en casa y decorarlas con pequeños adornos. Desde cactus hasta palmeras pequeñas, cualquier planta puede convertirse en un árbol de Navidad alternativo. Solo necesitas añadir algunas bolas de Navidad, estrellas y otras figuras para crear un efecto navideño sin la necesidad de un abeto tradicional. Es una forma original y ecológica de adornar la casa, y podrás mantener la planta decorada todo el tiempo que desees.
Centros de mesa
Crea un centro de mesa festivo con velas, piñas, esferas navideñas y ramas. Puedes colocarlo en la mesa del comedor o en una credenza.
Adornos en repisas
Coloca adornos navideños, como esferas, en cuencos de cristal, o distribúyelos en bandejas junto con velas o otros elementos.