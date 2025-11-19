Alternativas al Árbol de Navidad

Publicado por Lily Luciano Creado: Actualizado:

Si eres de los que están cansados de poner todos los años el árbol de Navidad para decorar la casa es probable que sea hora de renunciar a lo convencional y buscar elementos navideños más personalizados, con algún efecto inesperado.

Además de las coronas de Adviento para decorar las puertas en Navidad, el árbol cubierto de bolas rojas y verdes o las ventanas enmarcadas con luces de led, existen otros recursos decorativos para darle a la casa un espíritu diferente, pero igual de mágico.

Ramas naturales en sustitución al árbol

Es la última tendencia, se pueden colocar ramas y troncos delgados caídos de árboles. La mejor opción es que sean naturales, de grandes dimensiones y con formas bonitas para destacar un rincón del salón agregando luces y algunos otros elementos.

Árboles navideños pequeños

Para los amantes de las manualidades, los árboles navideños pequeños son una alternativa moderna y compacta. Puedes crear una composición de varios arbolitos pequeños.

Plantas adornadas con bolas y otras figuras

Otra forma de lograr una decoración navideña sin árbol es utilizar plantas de interior que tengas en casa y decorarlas con pequeños adornos. Desde cactus hasta palmeras pequeñas, cualquier planta puede convertirse en un árbol de Navidad alternativo. Solo necesitas añadir algunas bolas de Navidad, estrellas y otras figuras para crear un efecto navideño sin la necesidad de un abeto tradicional. Es una forma original y ecológica de adornar la casa, y podrás mantener la planta decorada todo el tiempo que desees.

Centros de mesa

Crea un centro de mesa festivo con velas, piñas, esferas navideñas y ramas. Puedes colocarlo en la mesa del comedor o en una credenza.

Adornos en repisas

Coloca adornos navideños, como esferas, en cuencos de cristal, o distribúyelos en bandejas junto con velas o otros elementos.