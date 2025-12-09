AMIECY celebra 25 años con marcha de gratitud en Jaquimeyes

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Jaquimeyes, Barahona. — La Asociación de Ministros e Iglesias Evangélicas de la Cuenca del Yaque (AMIECY) realizó la Marcha–Concentración “Gratitud” en el municipio de Jaquimeyes, provincia Barahona, como parte de las actividades conmemorativas por su 25 aniversario de fundación.

La jornada inició con una marcha por las principales calles del municipio, donde pastores, líderes eclesiásticos y miembros de distintas congregaciones portaron pancartas con mensajes evangelísticos, elevando cantos y oraciones. La actividad contó con la asistencia de diferentes pastores e iglesias de toda la región.

El evento concluyó con una concentración en la que fueron reconocidas diversas autoridades locales, entre ellas el alcalde municipal, el director de la Defensa Civil, representantes del Consejo Nacional de Confraternidades de Pastores Evangélicos (CONACOPE), así como otras instituciones colaboradoras.

Durante el acto, el Consejo de Regidores del Ayuntamiento de Jaquimeyes otorgó un reconocimiento especial al obispo Adolfo Mateo, mediante la Resolución No. 039-A, declarándolo Huésped de Honor por su liderazgo espiritual y su valioso aporte a la comunidad.

En su proclama, el reverendo Teodoro Matos, presidente de AMIECY, expresó:

“La gratitud es una expresión viva de humildad delante de Dios, y es el fundamento para seguir edificando una sociedad con valores cristianos”.

El mensaje central estuvo a cargo del obispo Adolfo Mateo, presidente de CONACOPE, quien afirmó:

“La iglesia sigue siendo un instrumento de transformación para nuestras comunidades, y vivir con un corazón agradecido nos acerca más al propósito de Dios para nuestra nación”.

La actividad incluyó un emotivo ambiente artístico con las interpretaciones de Daury Cedano y Débora García, además de una presentación de danza ofrecida por la congregación local.

AMIECY reafirmó su compromiso de continuar aportando al fortalecimiento espiritual y social de la Región Sur, en esta etapa especial de celebración por sus 25 años de labor ministerial.