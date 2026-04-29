Amigos que Suman impulsa “RD nos Une”, un compromiso por una mejor comunicación

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En el marco del IX aniversario del grupo Amigos que Suman, fue presentada la iniciativa RD nos Une, un esfuerzo orientado a promover una comunicación más responsable, ética y constructiva en la República Dominicana.

Como parte central de esta iniciativa, un grupo de 20 jóvenes comunicadores y líderes de opinión suscribió el Manifiesto RD nos Une, un acuerdo de voluntades que establece principios y compromisos para fortalecer el ejercicio de la comunicación en el país, desde una perspectiva basada en valores, respeto y sentido de responsabilidad social.

El manifiesto plantea el compromiso de promover una comunicación basada en la verdad, el respeto a la dignidad humana, la responsabilidad en el manejo de la información y la necesidad de equilibrar la crítica con la visibilización de acciones positivas que aportan al desarrollo nacional.

IX aniversario del grupo Amigos que Suman

IX aniversario del grupo Amigos que Suman

Persio Maldonado

Milizen Uribe

El acto de firma se llevó a cabo en el restaurante Sarah, en Santo Domingo, y reunió a representantes de distintos sectores de la vida pública nacional, incluyendo directores de medios, empresarios, figuras del ámbito político y diplomático, quienes respaldaron esta iniciativa como un paso importante hacia la construcción de una mejor narrativa país.

Previo a la firma del manifiesto, se desarrolló el conversatorio “Comunicar con propósito: valores que construyen país”, espacio que estuvo a cargo de Persio Maldonado, director de El Nuevo Diario, quien compartió su visión sobre el rol de los medios en la sociedad actual. Destacó que “un medio con credibilidad no se define únicamente por ser tradicional o convencional, sino por actuar con criterios profesionales, verificar la información y asumir la responsabilidad de publicar contenidos que correspondan con la verdad”.

De igual manera, Maldonado expresó que la tecnología no ha podido cambiar la búsqueda de la verdad: “Quienes comunicamos tenemos el compromiso ético y la responsabilidad de procurar esa verdad, defenderla y acercarnos a ella con honestidad”.

Entre los jóvenes comunicadores y líderes de opinión que suscribieron el Manifiesto RD nos Une se encuentran: Millizen Uribe, Persio Sully Maldonado, Katherine Hernández, Federico A. Jovine Rijo, Susy Aquino Gautreau, Diulka Pérez, Ángel Laureano, Danylsa Vargas, Karina Alarcón, Mibalba Ruiz, Iluminada Muñoz, Nathalie Almonte, Cristian Cabrera, Ernesto Jiménez, Julio Ernesto Martínez, Julio Alberto Martínez, Carlos Pérez Tejada, Manuel Cruz, María Cristina Rodríguez, Ysaac Villa, Elianta Quintero, Yuri Rodríguez, Héctor Marte, Julissa Núñez y Norisbel Uceta.

Los firmantes representan una nueva generación de voces que inciden en la conversación pública desde distintos espacios de comunicación.

Los testigos de la firma fueron, además de Persio Maldonado, los diputados del Distrito Nacional Liz Mieses, Vicente Sánchez Henríquez, Charlie Mariotti Jr., Selinée Méndez y Tobías Crespo, así como Rogelio Alfonso Genao, de la provincia La Vega; Olfanny Méndez, de Bahoruco; Ligia Barceló, de Hato Mayor; Soraya Suárez, de Santiago, y Carmen Lidia Williams, de Samaná.

También estuvieron presentes Joel Santos, ministro de Energía y Minas; Samuel Pereyra, presidente de Refidomsa; Biviana Riveiro, directora de ProDominicana; Edward Guzmán, director de SeNaSa; Jean Luis Rodríguez, director ejecutivo de la Autoridad Portuaria Dominicana, y Lorenzo Ramírez, director de Pasaportes.

La iniciativa RD nos Une, impulsada por el grupo Amigos que Suman a través de las plataformas de GALA Media Group, se proyecta como un espacio de articulación entre distintos sectores, con el objetivo de fomentar una cultura de diálogo, respeto y responsabilidad en la comunicación pública.

“RD Nos Une es un llamado a comunicar con propósito y sentido de país. No se trata de dejar de señalar lo que está mal, sino también de visibilizar lo que construye, lo que aporta y lo que nos une como sociedad”, expresó Ruddy De los Santos, presidente ejecutivo de GALA Media Group.

En nombre de los firmantes la periodista Millizen Uribe explicó: “Hoy celebramos nueve años de una iniciativa que, más que sumar amigos, ha sabido construir comunidad, diálogo y propósito. “RD Nos Une” no es solo una consigna; es una declaración de identidad. Es la certeza de que, en medio de nuestras diferencias, existen valores que nos sostienen: el respeto, la responsabilidad, la ética y, sobre todo, la voluntad de construir un mejor país”.

Mientras que la destacada comunicadora Gina Almonte comentó que la iniciativa se centrará en jóvenes comunicadores y líderes de opinión, promoviendo una comunicación basada en el respeto: “Creemos en el poder de la palabra y en la responsabilidad de quien comunica para construir mensajes que informen y, al mismo tiempo, edifiquen”.

Con esta acción, RD nos Une da inicio a una agenda de trabajo orientada a promover campañas, espacios de reflexión y encuentros que contribuyan al fortalecimiento de los valores en la comunicación y al desarrollo de una sociedad más consciente, participativa y cohesionada.