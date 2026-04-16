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Por tercer año consecutivo, la bandera de la República Dominicana se alzó con orgullo en aguas internacionales durante la celebración de la Cumbre Internacional de liderazgo “Visión, Expansión y Propósito 2026”. Este evento, que ya se ha consolidado como una cita anual ineludible para el liderazgo femenino, demostró una vez más el talento, la preparación y la fuerza de las mujeres que emprenden y dirigen desde Quisqueya.

La Asociación Ministerial Mujeres Admirables (AMMAD), bajo la visión de la pastora Kenia Montero, celebró esta tercera entrega en Bogotá, reuniendo a delegaciones de Guatemala, Estados Unidos, Colombia y una numerosa representación dominicana que reafirmó el éxito de la mujer latina en escenarios globales.

Tres años de impacto y crecimiento estratégico internacional.

La continuidad de este proyecto ha sido posible gracias a una estructura organizacional sólida, donde destaca la labor de cada una de las mujeres que componen esta maravillosa comunidad. Shaquira Pérez, Directora de Proyectos Especiales de AMMAD. Pérez moderó con éxito el panel de emprendimiento, evidenciando la capacidad y el talento que caracteriza a la mujer dominicana.

Uno de los momentos de mayor prestigio fue el panel “Mujer Líder: entre la expectativa social y el llamado real”, moderado magistralmente por la Magistrada Ana Lee Florimón. En este espacio, las pastoras Flor de los Santos y Sobeida Bautista, junto a la comunicadora Claudia Agramonte y la experta en marketing Aurelina Montás, elevaron el nivel del debate, proyectando la excelencia intelectual de la mujer dominicana ante la comunidad internacional.

AMMAD Celebra con éxito la segunda edición de la Cumbre Internacional “Visión, Expansión y Propósito”Fuente externa

Un despliegue de talento sin fronteras

La conducción de esta jornada de tres años de trayectoria estuvo a cargo de la comunicadora Jenifer Carrasco, cuya maestría de ceremonias guio un programa que incluyó:

Krismely Brito (“La Dra. Controversia”): Con una magistral disertación sobre logoterapia.

Suge Imhoff: Líder de She Means Leadership, aportando herramientas de liderazgo basado en la fe.

Carol DL: Pastora guatemalteca que profundizó en la sanidad emocional.

El panel “Mujeres que deciden, lideran y prosperan” completó la representación criolla con las emprendedoras Cindy Martínez, Yolenny Castillo, Jael Figueroa y Emadin Guaba, quienes junto a las colombianas Vivi Roa y María Triviño, demostraron que el talento de Quisqueya está listo para conquistar cualquier mercado.

Hacia nuevos horizontes: Destino Perú

Tras tres años de éxitos ininterrumpidos y con la cobertura de medios nacionales como El Nuevo Diario y el medio digital Tómalo Al Día, la pastora Kenia Montero cerró el evento con palabras de gratitud y un anuncio esperado. “Celebrar tres años consecutivos de esta cumbre es un testimonio de lo que Dios puede hacer a través de mujeres que deciden creer y trabajar. Nuestra bandera seguirá recorriendo naciones”, afirmó.

Con el impulso de este tercer encuentro, AMMAD confirmó que la expansión no se detiene, anunciando oficialmente a Perú como la sede para el próximo año.

Sobre AMMAD

La Asociación Ministerial Mujeres Admirables (AMMAD) es una plataforma dominicana que, tras tres años de cumbres internacionales y ocho de trayectoria ministerial, se dedica a formar mujeres que influyen con excelencia en múltiples esferas de la sociedad, integrando la fe con el crecimiento profesional estratégico.