Claves para operar en mercados: lo que debes saber según Sergio Monroy Hernández

Durante los últimos años, el analista Sergio Andrés Monroy Hernández ha observado un fenómeno que se repite con una frecuencia creciente: personas entrando a los mercados impulsadas por contenido breve en redes sociales, sin conocimientos básicos sobre riesgo ni claridad sobre lo que implica operar. Su lectura del panorama no busca exagerar ni dramatizar; se limita a describir, con precisión, cómo este aumento de interés ha venido acompañado de prácticas poco estructuradas y expectativas difíciles de sostener.

En la conversación, Monroy explica que uno de los problemas más comunes es la distancia que existe entre lo que muchos creen que significa operar y lo que realmente ocurre en la práctica. Comenta que la mayoría de principiantes inicia motivada por ejemplos aislados de resultados llamativos y por métodos que se presentan como accesibles, pero que rara vez están respaldados por un proceso verificable. Señala que esto crea la impresión de que basta con identificar un movimiento para obtener ganancias, cuando en realidad la gestión del riesgo es lo que determina la sostenibilidad.

Insiste en que la falta de preparación no se limita al desconocimiento técnico. También tiene que ver con la manera en que se interpreta el contexto. Explica que los movimientos recientes en activos sensibles, como los índices estadounidenses, el oro o algunas divisas, han estado influenciados por cambios en las expectativas de tasas de interés y por variaciones en el dólar. Para quienes no comprenden estas dinámicas, las fluctuaciones se perciben como oportunidades directas, cuando muchas veces son reacciones temporales a datos macroeconómicos.

Monroy describe con claridad algunos patrones que identifica entre quienes comienzan: operativas sin límites de pérdida, uso inadecuado del apalancamiento, búsqueda de señales externas y un interés marcado por capturas de pantalla que no muestran el riesgo asumido. Según él, estas prácticas no son señal de falta de capacidad, sino de falta de estructura. Afirma que operar sin un sistema definido, especialmente en cuentas pequeñas, expone al usuario a variaciones que pueden afectar su capital en muy poco tiempo.

Sobre las criptomonedas, mantiene la misma línea de análisis. Reconoce el atractivo que generan, pero advierte que su naturaleza requiere una comprensión más detallada de la liquidez y la volatilidad. Explica que la operativa continua y los movimientos repentinos pueden resultar problemáticos para quienes no manejan un plan claro. Por eso recomienda iniciar con capital reducido y observar el comportamiento del activo antes de aumentar la exposición.

El componente emocional es otro de los puntos que destaca. Monroy menciona que muchas decisiones se toman desde la ansiedad o desde la expectativa de recuperar pérdidas rápidamente, lo que lleva a cambiar reglas en pleno movimiento del mercado. A su juicio, este comportamiento es una de las razones por las que tantos operadores abandonan después de pocos meses. Considera que la disciplina no es un concepto abstracto, sino un conjunto de acciones específicas que incluyen respetar límites, registrar operaciones y analizar resultados.

En cuanto al rol de las redes sociales, adopta una postura equilibrada. Reconoce que han abierto el acceso a información que antes era limitada, pero también que han amplificado mensajes que pueden ser engañosos si no se interpretan con criterio. Subraya que la diferencia no está en la plataforma, sino en la capacidad de filtrar. Para él, seguir contenido que muestra procesos y estadísticas es más útil que prestar atención a resultados aislados que no explican cómo se lograron.

Al cierre de la conversación, Monroy resume su postura en un punto central: operar en los mercados exige un método y una comprensión de los factores que intervienen en cada decisión. No plantea restricciones ni desalienta a quienes quieren comenzar. Su recomendación es avanzar con claridad, evitar la prisa y comprender que la sostenibilidad depende del proceso y no de la expectativa de resultados inmediatos. En un entorno donde la información circula con rapidez, su aporte busca ordenar una actividad que, sin estructura, tiende a confundirse con atajos que no existen.