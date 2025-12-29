Año 2025 fue muy fructífero para Coopunión, asegura coordinadora de Mercadeo

Publicado por RAFAEL SANTOS Creado: Actualizado:

SALCEDO.- El año 2025 fue fructífero para la Cooperativa La Unión (Coopunión), en donde las metas propuestas se lograron en algo más de un 95 por ciento, lo que le ha permitido mantener su consolidación y trabajo a favor tanto de sus asociados como de la sociedad de la región nordeste en sentido general.

Así lo afirmó la coordinadora de Mercadeo de dicha entidad, Yulissa Castillo, quien manifestó que el 2025 fue un año con muchos desafíos y metas pero las mismas se cumplieron, lo que le ha permitido continuar su ruta hacia el mantenimiento de la confianza de los diversos sectores productivo de toda la zona.

En ese sentido Pichardo manifestó, que desde el departamento que preside y junto a la Gerencia y los diversos Concejos, se trabajó de manera ardua en lo que es la transformación digital, lo que viene a constituirse en un gigantesco paso de avance en la institución.

Precisó Pichardo, que durante el trayecto del año 2025 se le dio apertura a lo que han sido una serie de canales digitales, en donde se han actualizado las APP y las mismas han venido a contribuir para la agilización tanto de los créditos, los diversos servicios que allí se ofrece como los pagos a la cooperativa.

“También hemos avanzado bastante con lo que ha sido la instalación de nuestro cajero automático que ya está aquí para uso de nuestros socios, habilitando lo que es la tarjeta de débito de La Unión”, dijo.

Yulissa Pichardo, encargada de Mercadeo de la Cooperativa La Unión.

Yulissa Pichardo indicó que estas metas que se propusieron y que se han cumplido en un 95 por ciento, se han llevado a cabo atendiendo a lo que son los requerimientos de los nuevos tiempos y los desafíos que enfrenta la sociedad.

De igual manera dijo, que dentro de este marco, adelantó la destacada dama, desde la Coopunión se trabaja además en otros elementos que para el 2026 también rendirán sus frutos a favor de todos sus asociados y de la sociedad en sentido general.