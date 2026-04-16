Se anuncian los Premios Sociales 2026: Impulso a iniciativas que buscan el cambio social positivo

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Fundación Mapfre anunció la apertura de la convocatoria para los Premios Sociales 2026, galardones internacionales que reconocen a personas, organizaciones y proyectos que contribuyen al bienestar y al desarrollo de la sociedad en áreas como salud, seguridad vial, cultura, investigación y acción social.

La iniciativa busca destacar el compromiso y la solidaridad de quienes trabajan por generar un impacto positivo y sostenible en sus comunidades. Cada categoría cuenta con una dotación económica de 40,000 euros, para un total de 160,000 euros. El período de postulación estará abierto hasta el 25 de mayo de 2026.

Los Premios Sociales 2026 se otorgarán en las siguientes categorías:

Premio a Toda una Vida Profesional José Manuel Martínez Martínez, dirigido a reconocer a personas cuya trayectoria haya contribuido de manera significativa a mejorar la vida de otros, tanto desde el ámbito profesional como personal.

Premio a la Mejor Entidad por su Trayectoria Social, para instituciones que hayan desarrollados iniciativas de alto impacto en áreas sociales, culturales, de salud o seguridad.

Premio al Mejor Proyecto o Iniciativa por su Impacto Social, que reconoce propuestas innovadoras capaces de generar cambios relevantes y sostenibles en la sociedad.

Premio a la Mejor Iniciativa en el Sector Agropecuario, orientado a proyectos que impulsan la innovación, la sostenibilidad y la eficiencia en el ámbito agrícola y ganadero.

Convocatoria internacional

La convocatoria es internacional y las bases completas pueden consultarse en el portal oficial fundacionmapfre.org, donde también podrán acceder a información detallada sobre requisitos, categorías y procesos de postulación. Con esta edición, la Fundación Mapfre reafirma su compromiso con el desarrollo sostenible, la inclusión y la generación de oportunidades que fortalezcan el bienestar de las comunidades.