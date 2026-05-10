¿Es posible vivir con mentalidad del millón? Aprende cómo lograrlo

Publicado por Oriana Martínez Núñez Creado: Actualizado:

Santo Domingo. “La mentalidad del millón, ¿es posible para un empleado?” es el nuevo libro que saldrá en circulación este lunes 11 de mayo, donde la autora explica siete pasos para multiplicar los ingresos y alcanzar la libertad financiera.

Mariana Rosario Cruz manifestó a Hoy Digital que el objetivo de la obra es enseñar no solo "qué hacer", sino "qué pensar", transmitiendo el mensaje en un lenguaje sencillo para que cualquier empleado pueda tomar decisiones conscientes.

“Quiero demostrar que la independencia financiera puede empezar hoy, sin importar la edad o la cantidad de dinero con la que decidas iniciar”, expresó.

El libro trata de un recorrido honesto sobre la trayectoria real de Rosario Cruz, desde sus inicios en las finanzas con un certificado financiero hasta alcanzar su primer millón siendo una empleada.

"Presento una guía diseñada para que el lector aprenda a usar su salario como una palanca de crecimiento y no como una limitante, superando la creencia común de que (el dinero no alcanza para ahorrar). Verán una combinación de mi historia personal con herramientas prácticas como (cápsulas de conocimiento), recomendaciones de lectura y (La pregunta del millón), que son ejercicios interactivos para aplicar lo aprendido de inmediato”, detalló la autora.

Portada libro

¿A quién va dirigido?

La escritora explicó que el libro está diseñado para aquellos trabajadores cuyo salario oscila entre RD$30,000 y RD$100,000 y sienten que no les alcanza, desapareciendo entre deudas y cuentas. Sin embargo, con este relato desde su práctica busca lograr una moraleja que, a base de disciplina y conocimiento, es posible alcanzar las metas propuestas.

La primera edición del libro saldrá el 11 de mayo y se podrá adquirir a través de Amazon, Librería Cuesta y el sitio web oficial mrosariocruz.com.

"No se limiten a leerlo; conviértanlo en su hoja de ruta personal completando cada ejercicio de “La Pregunta del Millón”. Les sugiero ser buscadores activos de conocimiento, aprovechando recursos y mentores”, aconsejó Rosario.

Sobre Mariana Rosario Cruz

Autora Mariana Rosario Cruz.

Licenciada en Diseño Gráfico por UNAPEC y técnica certificada por INFOTEP en postproducción e imagen fotográfica, ha dedicado más de una década a capturar la esencia del trabajo a través del lente y el diseño. Su carrera profesional se ha forjado en instituciones del sector público y privado, así como en diversos medios de comunicación.

Se define como una persona creativa multidisciplinaria que cree en el poder de lo práctico y en el valor del esfuerzo diario. A través de su libro "Mentalidad del millón", deja de ser la observadora detrás de la cámara para convertirse en la guía de aquellos empleados que buscan transformar su realidad financiera sin perder su esencia.